LIVE Tuffi, Mondiali 2024 in DIRETTA: Pellacani/Santoro si giocano la medaglia nel sincro 3 metri misto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona e ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2024 di tuffi a Doha, nella quale saranno assegnati undicesimo e dodicesimo titolo, quelli del sincro misto dal trampolino 3 metri e della piattaforma uomini. In mattinata doppio appuntamento, prima con la semifinale della piattaforma uomini, con Andreas Larsen e Riccardo Giovannini a caccia di una delle prime 12 posizioni, e poi con la finale del sincro misto dal trampolino 3 metri con Pellacani e Santoro sempre sul podio nelle ultime due edizioni della rassegna iridata.

Il programma prevede per la mattinata la semifinale della gara dalla piattaforma maschile con 18 atleti a caccia di uno dei primi 12 posti.Fantastico risultato per Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen al termine della complicata ed estenuante (45 atleti in gara) eliminatoria dalla piattaforma di ieri mattina. Gli azzurri sono riusciti a staccare il biglietto per la semifinale e praticamente si sono assicurati anche il pass olimpico. Manca ancora l’ufficialità solo per una questione numerica (c’è un massimo di quote olimpiche), anche in base a come verranno composte le coppie del sincro, ma non ci dovrebbero essere assolutamente dubbi sulla presenza dei due azzurri a Parigi. Nel dubbio questa mattina sarebbe bene lasciarsi alle spalle almeno un paio di atleti, se fossero almeno per uno degli azzurri, anche sei questo significherebbe centrale una finale inattesa alla vigilia della kermesse iridata. Eliminatoria di altissimo livello, quella di ieri, vinta dal cinese Cao Yuan con 503.80 punti davanti al connazionale Yang Hao (497.70), capace di ottenere 98.05 con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato. Terzo posto per il britannico Noah Williams (451.95) davanti al messicano Randal Willars Valdez (449.75) e all’ucraino Oleksii Sereda (446.40). Oggi sono previsti fuochi d’artificio. La finale è in programma alle 16.30.

In tarda mattinata si assegna il penultimo titolo iridato, quello del trampolino 3 metri misto. Chiara Pellacani e Matteo Santoro provano a concedere il tris visto che sia a Budapest (argento) che a Fukuoka (bronzo) sono riusciti a salire sul podio in questa che non è gara olimpica. Proprio perchè non è gara olimpica mancherà all’appello la Cina e dunque via libera per le altre nazioni con Messico e Gran Bretagna favorite ma gli azzurri se stanno bene possono giocarsela.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della nona e ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2024 di tuffi a Doha: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 8.00 con le semifinali della piattaforma uomini, alle 11.30 è in programma la finale del sincro misto da 3 metri, alle 16.30 la finale della piattaforma uomini. Vi aspettiamo, buon divertimento!