Tuffi, Pellacani decima nella finale dei tre metri. Ancora una doppietta cinese

Ottava medaglia d’oro e terza doppietta per la Cina ai Mondiali di Doha. Nella finale dei tre metri femminili a vincere è stata Chang Yani con un punteggio complessivo di 354.75 davanti alla connazionale Chen Yiwen (336.60), con il bronzo che se lo è messo al collo la sudcoreana Kim Suji (311.25). Purtroppo Chiara Pellacani non è riuscita a replicare il bel risultato della semifinale, concludendo in decima posizione con troppi errori.

La romana poteva sicuramente ambire ad un piazzamento tra le prime cinque, ma la sua finale è cominciata subito in salita con un errore nel doppio e mezzo indietro carpiato (48.00). Poi una buona ripresa con anche un triplo e mezzo avanti carpiato (63.55), ma alla fine è arrivato un altro errore nel doppio e mezzo rovesciato carpiato (45.00), che ha messo la parola fine ai sogni dell’azzurra.

Una finale come detto dominata da Chang Yani, che ha concluso con 354.75 di punteggio complessivo. Un’ottima gara da parte della cinese, che ha trovato ben tre tuffi oltre i 70 punti. Davvero bene il doppio e mezzo indietro carpiato (72.00) e poi soprattutto il doppio e mezzo rovesciato carpiato (75.00).

Argento per la connazionale da Chen Yiwen con 336.60, che ha pagato l’errore nel doppio e mezzo rovesciato carpiato (58.50). Medaglia di bronzo per la sudcoreana Kim Suji (311.25) davanti all’australiana Maddison Keeney (302.95) e all’americana Sarah Bacon (302.65).