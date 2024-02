Tuffi, Italia decima nel Team Event ai Mondiali di Doha. Oro alla Gran Bretagna

Prime medaglie in arrivo dall’Hamad Aquatic Centre, sede dei Mondiali di tuffi 2024. Il Team Event ha rappresentato la prima occasione per assegnare i metalli in questa 21ª edizione della rassegna iridata. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Irene Pesce ed Eduard Timbretti sono stati gli azzurri coinvolti in questa particolare prova. Una gara in cui le varie specialità, dal trampolino alla piattaforma, si sono combinate a livello individuale e syncro.

Non è stata una prova positiva per il quartetto azzurro, visto il decimo posto con 271.70 punti. Una prestazione condizionata dall’errore di Matteo Santoro che con il doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato ha ottenuto zero punti. Uno score che ha affossato il resto della squadra.

Pellacani ha ottenuto 55.50 con il doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato e 63.00 con il doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato insieme a Santoro. Dai 10 metri Pesce non è stata pulita nell’esecuzione del doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (36.60) e si è in parte riscattata con il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (54.00). A conclusione, sempre dalla piattaforma, Timbretti ha raccolto 62.40 con la verticale con doppio salto mortale indietro con un avvitamento e mezzo e in coppia con la menzionata Pesce 54.00 nel triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato.

Alla fine della fiera il successo è andato alla Gran Bretagna, con un grande Tom Daley, oro con 421.65, mentre l’argento è stato conquistato dal Messico con 412.80 e il bronzo dall’Australia con 385.35.