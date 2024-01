Tuffi, gli italiani a caccia del pass olimpico tra sincro e gare individuali. I posti ancora disponibili

Tra qualche giorno cominceranno i Mondiali di Doha, un appuntamento assolutamente fondamentale nel cammino verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Infatti questa rassegna iridata di febbraio sarà l’ultima occasione per ottenere il pass olimpico sia nelle gare individuali sia in quelle di sincro.

L’Italia si è messa al sicuro già molti pass, ma ce ne sono ancora qualcuno da conquistare. Dai tre metri femminili le azzurre sono già al sicuro da cattive sorprese, visto che si sono qualificate sia individualmente sia in coppia. Chiara Pellacani aveva ottenuto il pass vincendo i Giochi Europei, mentre Elena Bertocchi con la qualificazione alla finale dei Mondiali di Fuokoka dello scorso anno. Le due azzurre si sono poi guadagnate il biglietto per Parigi anche con il sincro, conquistando una clamorosa medaglia di bronzo sempre nella rassegna iridata giapponese.

In campo maschile, invece, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci sono al momento qualificati per le Olimpiadi solo individualmente, ma non ancora come coppia. Proprio la gara del sincro maschile è quella più attesa dal CT Oscar Bertone, visto che c’è ancora da conquistare il pass olimpico. Quest’ultimo arriverà solo se la coppia azzurra riuscirà a classificarsi tra le migliori quattro nazioni che ancora non erano qualificate alle Olimpiadi.

Discorso identico per quanto riguarda anche il sincro dalla piattaforma, visto che entrambe non sono ancora riuscite a qualificarsi per Parigi. Un obiettivo che sembra essere decisamente più complicato per le due coppie azzurre rispetto a Tocci/Marsaglia dai tre metri.

Nessun azzurro ha staccato il pass olimpico singolarmente dalla piattaforma. I migliori 12 della gara individuale conquisteranno una quota per il proprio paese, rispettando sempre il limite di due atleti qualificati per ogni comitato olimpico. Eventuali posti addizionali saranno assegnati dal 13° posto in poi, rispettando sempre il limite massimo dei 136 atleti complessivi.

In campo femminile ci proverà sicuramente Sarah Jodoin Di Maria, che ha tutte le carte per riuscire a centrare la qualificazione, mentre tra gli uomini tenteranno di raggiungere l’obiettivo Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen.

