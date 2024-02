Tuffi, Pellacani e Bertocchi chiudono ottave nel sincro dai tre metri. Ennesimo oro per la Cina

Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi non riescono a confermare il bronzo di sei mesi fa e concludono all’ottavo posto la finale del sincro femminile dai tre metri ai Mondiali di Doha. Una gara sicuramente sottotono per le azzurre, che hanno commesso qualche errore di troppo, ma in ogni caso la qualificazione alle Olimpiadi era già stata messa al sicuro in quel di Fukuoka.

Medaglia d’oro ovviamente per la Cina con la coppia composta da Chang Yani e Chen Yiwen, che ha concluso con il punteggio totale di 323.43. Una gara forse un po’ al di sotto del “livello cinese”, ma comunque tre tuffi liberi tutti sopra i 70 punti.

L’Australia doveva andarsi a prendere il pass olimpico e lo ha fatto conquistando anche la medaglia d’argento grazie ad Anabelle Smith e Maddison Keeney (300.45). Bronzo per le britanniche Scarlett Mew Jensen e Yasmin Harper (281.70). A far festa sono comunque anche le americane Krysta Palmer/Alison Gibson (279.30), le ucraine Anna Pysmesnka/Viktoriya Kesar (277.47) e le tedesche Jette Muller/Lena Hentschel (273.93), che hanno chiuso tra il quarto ed il sesto posto, prendendosi i restanti tre pass olimpici.

Come detto le azzurre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno concluso all’ottavo posto con un punteggio totale di 260.28, ben venticinque punti sotto quello realizzato a Fukuoka, che avrebbe ridato il bronzo alle italiane. Gli obbligatori hanno portato in dote 90 punti, ma fatali sono state le sbavature sul doppio e mezzo avanti con un avvitamento (55.80) e sul doppio e mezzo indietro carpiato (53.10).