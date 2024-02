Tuffi, Elena Bertocchi sogna per tre tuffi poi sbaglia nella finale dal metro. Vince l’australiana Koloi, storica Amer

Elena Bertocchi fa sognare per tre rotazioni nella gara dal metro ai Mondiali di Doha. Purtroppo al quarto tuffo la tuffatrice lombarda sbaglia e sfuma via la possibilità di conquistare la prima medaglia azzurra di questa rassegna iridata. A salire sul gradino più alto è l’australiana Alysha Koloi, che era all’esordio ai Mondiali, mentre argento per la britannica Grace Reid e storico bronzo per l’egiziana Maha Amer.

L’assenza delle cinesi ha decisamente aperto la possibilità a tantissime atlete di poter lottare per l’oro. A spuntarla alla fine è stata dunque l’australiana Koloi, protagonista di una gara solida e chiusa con un punteggio totale di 260.50, che comunque non sarebbe valso la medaglia ai Mondiali dello scorso anno.

Molto brava comunque Koloi a reggere la pressione nelle ultime due rotazioni e a non sbagliare niente con l’avvitamento e mezzo (54.60) e il doppio e mezzo avanti carpiato (53.30). Seconda posizione per la britannica Reid, che ha concluso con 257.25 punti, di pochissimo avanti all’egiziana Amer (257.15). Si tratta di un risultato storico per l’Egitto, che vince la sua prima medaglia ai Mondiali di tuffi, ma addirittura sarebbe potuta essere anche d’oro, visto che Amer, dopo aver dominato le eliminatorie, ha commesso un errore nell’uno e mezzo indietro carpiato, prendendo solo 35.65 punti.

Come detto una grandissima gara per tre rotazioni per Elena Bertocchi, che fino a quel momento era addirittura al secondo posto ed in pienissima lotta per la medaglia, complice anche uno strepitoso doppio e mezzo avanti carpiato da 57.20 punti. Purtroppo poi è arrivato un grave errore nell’uno e mezzo rovesciato carpiato, con soli 28.80, che ha messo fine alla finale dell’azzurra praticamente.