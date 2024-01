Calendario Mondiali Doha 2024: programma, orari, tv, streaming. Le date di nuoto, fondo, artistico, tuffi e pallanuoto

I Mondiali 2024 degli sport acquatici, in programma a Doha (Qatar), dal 2 al 18 febbraio, daranno spazio nella prima settimana a tuffi, nuoto artistico e nuoto in acque libere, mentre nella seconda parte della rassegna toccherà a nuoto in corsia e tuffi dalle grandi altezze, infine la pallanuoto, maschile e femminile, coprirà tutta la durata dell’evento.

I Mondiali 2024 degli sport acquatici in programma a Doha (Qatar), dal 2 al 18 febbraio, saranno trasmessi in diretta tv da Rai Sport HD e Sky Sport, in diretta streaming da RaiPlay, mentre OA Sport vi offrirà le dirette live testuali di tutte le giornate di gara.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Venerdì 2 febbraio

07.30-09.00 Nuoto artistico – Solo tecnico femminile (preliminari)

08.00-11.15 Tuffi – Trampolino 1m femminile (preliminari)

10.00-12.00 Nuoto artistico – Solo tecnico maschile (preliminari)

12.00-14.40 Nuoto artistico – Duo tecnico femminile (preliminari, Gruppo B)

13.30-15.30 Tuffi – Evento a squadre miste

17.00-18.30 Tuffi – Trampolino 1m femminile (finale)

18.00-19.40 Nuoto artistico – Duo tecnico femminile (preliminari, Gruppo A)

Sabato 3 febbraio

07.30-09.45 Nuoto artistico – Duo tecnico misto (preliminari)

08.00-13.00 Tuffi – Trampolino 1m maschile (preliminari)

08.30-12.45 Nuoto in acque libere – 10km femminile

12.00-13.00 Nuoto artistico – Solo tecnico femminile (finale)

14.00-15.45 Tuffi – Sincro misto piattaforma 10m

17.00-18.30 Tuffi – Trampolino 1m maschile (finale)

18.00-19.30 Nuoto artistico – Routine acrobatica (preliminari)

Domenica 4 febbraio

07.00 Pallanuoto femminile Kazakistan-Brasile (Gruppo A)

07.30-09.30 Nuoto artistico – Solo libero femminile (preliminari)

08.00-11.15 Tuffi – Piattaforma 10m femminile (preliminari)

08.30 Pallanuoto femminile Stati Uniti-Paesi Bassi (Gruppo A)

08.30-12.45 Nuoto in acque libere – 10km maschile

10.00 Pallanuoto femminile Cina-Spagna (Gruppo B)

11.30 Pallanuoto femminile Grecia-Francia (Gruppo B)

12.00-13.30 Nuoto artistico – Routine acrobatica (finale)

13.00 Pallanuoto femminile Australia-Singapore (Gruppo C)

13.30-15.45 Tuffi – Sincro trampolino 3m maschile

14.30 Pallanuoto femminile Ungheria-Nuova Zelanda (Gruppo C)

17.00 Pallanuoto femminile Gran Bretagna-Italia (Gruppo D)

18.00-19.00 Nuoto artistico – Duo tecnico misto (finale)

18.30 Pallanuoto femminile Sudafrica-Canada (Gruppo D)

Lunedì 5 febbraio

07.00 Pallanuoto maschile Croazia-Australia (Gruppo A)

07.30-10.15 Nuoto artistico – Tecnico a squadre (preliminari)

08.00-09.30 Tuffi – Piattaforma 10m femminile (semifinale)

08.30 Pallanuoto maschile Sudafrica-Spagna (Gruppo A)

10.00 Pallanuoto maschile Cina-Grecia (Gruppo B)

11.30 Pallanuoto maschile Brasile-Francia (Gruppo B)

12.00-13.00 Nuoto artistico – Duo tecnico femminile (finale)

14.00 Pallanuoto maschile Giappone-Serbia (Gruppo C)

15.30 Pallanuoto maschile Montenegro-Stati Uniti (Gruppo C)

16.30-18.00 Tuffi – Piattaforma 10m femminile (finale)

17.00 Pallanuoto maschile Italia-Kazakistan (Gruppo D)

18.00-19.00 Nuoto artistico – Solo tecnico maschile (finale)

18.30 Pallanuoto maschile Romania-Ungheria (Gruppo D)

Martedì 6 febbraio

07.00 Pallanuoto femminile Francia-Cina (Gruppo B)

07.30-09.30 Nuoto artistico – Solo libero maschile (preliminari)

08.00-13.30 Tuffi – Trampolino 1m maschile (preliminari)

08.30 Pallanuoto femminile Spagna-Grecia (Gruppo B)

08.30-10.00 Nuoto in acque libere – 5km femminile

10.00 Pallanuoto femminile Nuova Zelanda-Australia (Gruppo C)

11.00-12.30 Nuoto in acque libere – 5km maschile

11.30 Pallanuoto femminile Singapore-Ungheria (Gruppo C)

12.00-13.30 Nuoto artistico – Tecnico a squadre (finale)

14.00 Pallanuoto femminile Canada-Gran Bretagna (Gruppo D)

15.30 Pallanuoto femminile Italia-Sudafrica (Gruppo D)

16.30-18.10 Tuffi – Sincro piattaforma 10m femminile

17.00 Pallanuoto femminile Paesi Bassi-Kazakistan (Gruppo A)

18.00-19.00 Nuoto artistico – Solo libero femminile (finale)

18.30 Pallanuoto femminile Brasile-Stati Uniti (Gruppo A)

Mercoledì 7 febbraio

07.00 Pallanuoto maschile Francia-Cina (Gruppo B)

07.30-09.30 Nuoto artistico – Duo libero femminile (preliminari, Gruppo B)

08.00-09.40 Tuffi – Trampolino 3m maschile (semifinale)

08.30 Pallanuoto maschile Grecia-Brasile (Gruppo B)

10.00 Pallanuoto maschile Stati Uniti-Giappone (Gruppo C)

11.00-13.15 Tuffi – Sincro trampolino 3m femminile

11.30 Pallanuoto maschile Serbia-Montenegro (Gruppo C)

12.00-14.00 Nuoto artistico – Duo libero femminile (preliminari, Gruppo A)

14.00 Pallanuoto maschile Ungheria-Italia (Gruppo D)

15.30 Pallanuoto maschile Kazakistan-Romania (Gruppo D)

16.30-18.00 Tuffi – Trampolino 3m maschile (finale)

17.00 Pallanuoto maschile Spagna-Croazia (Gruppo A)

18.00-19.00 Nuoto artistico – Solo libero maschile (finale)

18.30 Pallanuoto maschile Australia-Sudafrica (Gruppo A)

Giovedì 8 febbraio

07.00 Pallanuoto femminile Singapore-Nuova Zelanda (Gruppo C)

07.30-09.30 Nuoto artistico – Libero a squadre (preliminari)

08.00-11.30 Tuffi – Trampolino 3m femminile (preliminari)

08.30 Pallanuoto femminile Ungheria-Australia (Gruppo C)

08.30-09.45 Nuoto in acque libere – Staffetta mista 4x1500m

10.00 Pallanuoto femminile Italia-Canada (Gruppo D)

11.30 Pallanuoto femminile Sudafrica-Gran Bretagna (Gruppo D)

12.00-13.00 Nuoto artistico – Duo libero femminile (finale)

14.00 Pallanuoto femminile Brasile-Paesi Bassi (Gruppo A)

15.30 Pallanuoto femminile Stati Uniti-Kazakistan (Gruppo A)

16.30-18.10 Tuffi – Sincro piattaforma 10m maschile

17.00 Pallanuoto femminile Spagna-Francia (Gruppo B)

18.30 Pallanuoto femminile Grecia-Cina (Gruppo B)

Venerdì 9 febbraio

07.00 Pallanuoto maschile Serbia-Stati Uniti (Gruppo C)

07.30-09.30 Nuoto artistico – Duo libero misto (preliminari)

08.00-09.30 Tuffi – Trampolino 3m femminile (semifinale)

08.30 Pallanuoto maschile Montenegro-Giappone (Gruppo C)

10.00 Pallanuoto maschile Kazakistan-Ungheria (Gruppo D)

11.00-15.30 Tuffi – Piattaforma 10m maschile (preliminari)

11.30 Pallanuoto maschile Romania-Italia (Gruppo D)

12.00-13.30 Nuoto artistico – Libero a squadre (finale)

14.00 Pallanuoto maschile Australia-Spagna (Gruppo A)

15.30 Pallanuoto maschile Sudafrica-Croazia (Gruppo A)

16.30-17.45 Tuffi – Trampolino 3m femminile (finale)

17.00 Pallanuoto maschile Grecia-Francia (Gruppo B)

18.30 Pallanuoto maschile Brasile-Cina (Gruppo B)

Sabato 10 febbraio

07.00 Pallanuoto femminile – Semifinali 13° posto, 4A-4B (Gara 25)

07.30-09.00 Nuoto artistico – Duo libero misto (finale)

08.00-10.00 Tuffi – Piattaforma 10m maschile (semifinale)

08.30 Pallanuoto femminile – Semifinali 13° posto, 4C-4D (Gara 26)

10.00 Pallanuoto femminile – Ottavi di finale, 2A-3B (Gara 27)

10.00-11.30 Nuoto artistico – Galà d’esibizione

11.00-13.00 Tuffi – Sincro misto trampolino 3m

14.00 Pallanuoto femminile – Ottavi di finale, 3A-2B (Gara 28)

15.30 Pallanuoto femminile – Ottavi di finale, 2C-3D (Gara 29)

16.30-18.00 Tuffi – Piattaforma 10m maschile (finale)

17.00 Pallanuoto femminile – Ottavi di finale, 3C-2D (Gara 30)

Domenica 11 febbraio

07.00 Pallanuoto maschile – Semifinali 13° posto, 4A-4B (Gara 25)

07.30-11.45 Nuoto – Batterie

200m misti femminili

400m stile libero maschili

100m farfalla femminili

50m farfalla maschili

400m stile libero femminili

100m rana maschili

Staffetta 4x100m stile libero femminile

Staffetta 4x100m stile libero maschile

08.30 Pallanuoto maschile – Semifinali 13° posto, 4C-4D (Gara 26)

10.00 Pallanuoto maschile – Ottavi di finale, 2A-3B (Gara 27)

14.00 Pallanuoto maschile – Ottavi di finale, 3A-2B (Gara 28)

15.30 Pallanuoto maschile – Ottavi di finale, 2C-3D (Gara 29)

17.00 Pallanuoto maschile – Ottavi di finale, 3C-2D (Gara 30)

17.00-19.20 Nuoto – Semifinali e finali

Finale 400m stile libero maschili

Semifinali 100m farfalla femminili

Semifinali 50m farfalla maschili

Finale 400m stile libero femminili

Semifinale 100m rana maschili

Semifinale 200m misti femminili

Finale staffetta 4x100m stile libero femminile

Finale staffetta 4x100m stile libero maschile

Lunedì 12 febbraio

07.00 Pallanuoto femminile – Finale 15° posto, perd. Gara 25-perd. Gara 26 (Gara 31)

07.30-10.15 Nuoto – Batterie

100m dorso femminili

100m dorso maschili

100m rana femminili

200m stile libero maschili

1500m stile libero femminili

08.30 Pallanuoto femminile – Finale 13° posto, vinc. Gara 25-vinc. Gara 26 (Gara 32)

10.00 Pallanuoto femminile – Semifinali 9° posto, perd. Gara 27-perd. Gara 29 (Gara 33)

11.30 Pallanuoto femminile – Semifinali 9° posto, perd. Gara 28-perd. Gara 30 (Gara 34)

14.00 Pallanuoto femminile – Quarti di finale, 1A-vinc. Gara 29 (Gara 35)

15.30 Pallanuoto femminile – Quarti di finale, 1B-vinc. Gara 30 (Gara 36)

17.00-18.50 Nuoto – Semifinali e finali

Finale 100m rana maschili

Finale 100m farfalla femminili

Semifinali 100m dorso maschili

Semifinali 100m rana femminili

Finale 50m farfalla maschili

Semifinali 100m dorso femminili

Semifinali 200m stile libero femminili

Finale 200m misti femminili

17.00 Pallanuoto femminile – Quarti di finale, 1C-vinc. Gara 27 (Gara 37)

18.30 Pallanuoto femminile – Quarti di finale, 1D-vinc. Gara 28 (Gara 38)

Martedì 13 febbraio

07.00 Pallanuoto maschile – Finale 15° posto, perd. Gara 25-perd. Gara 26 (Gara 31)

07.30-10.15 Nuoto – Batterie

50m rana maschili

200m stile libero femminili

200m farfalla maschili

800m stile libero maschili

08.30 Pallanuoto maschile – Finale 13° posto, vinc. Gara 25-vinc. Gara 26 (Gara 32)

09.00-10.15 Tuffi grandi altezze femminili – Round 1 e 2

10.00 Pallanuoto maschile – Semifinali 9° posto, perd. Gara 27-perd. Gara 29 (Gara 33)

11.30 Pallanuoto maschile – Semifinali 9° posto, perd. Gara 28-perd. Gara 30 (Gara 34)

12.00-13.30 Tuffi grandi altezze maschili – Round 1 e 2

14.00 Pallanuoto maschile – Quarti di finale, 1A-vinc. Gara 29 (Gara 35)

15.30 Pallanuoto maschile – Quarti di finale, 1B-vinc. Gara 30 (Gara 36)

17.00-19.05 Nuoto – Semifinali e finali

Finale 200m stile libero maschili

Finale 1500m stile libero femminili

Semifinali 50m rana maschili

Finale 100m dorso femminili

Finale 100m dorso maschili

Semifinali 200m stile libero femminili

Semifinali 200m farfalla maschili

Finale 100m rana femminili

17.00 Pallanuoto maschile – Quarti di finale, 1C-vinc. Gara 27 (Gara 37)

18.30 Pallanuoto maschile – Quarti di finale, 1D-vinc. Gara 28 (Gara 38)

Mercoledì 14 febbraio

07.00 Pallanuoto femminile – Finale 11° posto, perd. Gara 33-perd. Gara 34 (Gara 39)

07.30-10.30 Nuoto – Batterie

50m dorso femminili

100m stile libero maschili

200m misti maschili

200m farfalla femminili

Staffetta 4x100m misti mista

08.30 Pallanuoto femminile – Finale 9° posto, vinc. Gara 33-vinc. Gara 34 (Gara 40)

09.00-10.15 Tuffi grandi altezze femminili – Round 3 e 4

10.00 Pallanuoto femminile – Semifinali 5° posto, perd. Gara 35-perd. Gara 36 (Gara 41)

12.30 Pallanuoto femminile – Semifinali 5° posto, perd. Gara 37-perd. Gara 38 (Gara 42)

14.00 Pallanuoto femminile – Semifinali, vinc. Gara 35-vinc. Gara 36 (Gara 43)

15.30 Pallanuoto femminile – Semifinali, vinc. Gara 37-vinc. Gara 38 (Gara 44)

17.00-19.15 Nuoto – Semifinali e finali

Finale 800m stile libero maschili

Finale 200m stile libero femminili

Semifinali 100m stile libero maschili

Semifinali 50m dorso femminili

Finale 200m farfalla maschili

Finale 50m rana maschili

Semifinali 200m farfalla femminili

Semifinali 200m misti maschili

Finale staffetta 4x100m misti mista

Giovedì 15 febbraio

07.00 Pallanuoto maschile – Finale 11° posto, perd. Gara 33-perd. Gara 34 (Gara 39)

07.30-10.15 Nuoto – Batterie

100m stile libero femminili

200m dorso maschili

200m rana femminili

200m rana maschili

Staffetta 4x200m stile libero femminile

08.30 Pallanuoto maschile – Finale 9° posto, vinc. Gara 33-vinc. Gara 34 (Gara 40)

09.00-10.30 Tuffi grandi altezze maschili – Round 3 e 4

10.00 Pallanuoto maschile – Semifinali 5° posto, perd. Gara 35-perd. Gara 36 (Gara 41)

12.30 Pallanuoto maschile – Semifinali 5° posto, perd. Gara 37-perd. Gara 38 (Gara 42)

14.00 Pallanuoto maschile – Semifinali, vinc. Gara 35-vinc. Gara 36 (Gara 43)

15.30 Pallanuoto maschile – Semifinali, vinc. Gara 37-vinc. Gara 38 (Gara 44)

17.00-19.15 Nuoto – Semifinali e finali

Finale 200m farfalla femminili

Semifinali 100m stile libero femminili

Finale 100m stile libero maschili

Finale 50m dorso femminili

Semifinali 200m rana maschili

Finale 200m misti maschili

Semifinali 200m rana femminili

Semifinali 200m dorso maschili

Finale staffetta 4x200m stile libero femminile

Venerdì 16 febbraio

07.30-10.15 Nuoto – Batterie

100m farfalla maschili

200m dorso femminili

50m stile libero maschili

50m farfalla femminili

Staffetta 4x200m stile libero maschili

800m stile libero femminili

08.00 Pallanuoto femminile – Finale 7° posto, perd. Gara 41-perd. Gara 42 (Gara 45)

09.30 Pallanuoto femminile – Finale 3° posto, perd. Gara 43-perd. Gara 44 (Gara 47)

14.00 Pallanuoto femminile – Finale 5° posto, vinc. Gara 41-vinc. Gara 42 (Gara 46)

15.30 Pallanuoto femminile – Finale, vinc. Gara 43-vinc. Gara 44 (Gara 48)

17.00-19.10 Nuoto – Semifinali e finali

Finale 100m stile libero femminili

Semifinali 100m farfalla maschili

Semifinali 200m dorso femminili

Semifinali 50m stile libero maschili

Finale 200m rana femminili

Finale 200m dorso maschili

Finale 200m rana maschili

Semifinali 50m farfalla femminili

Finale staffetta 4x200m stile libero maschile

Sabato 17 febbraio

07.30-10.30 Nuoto – Batterie

50m stile libero femminili

50m dorso maschili

50m rana femminili

Staffetta 4x100m stile libero mista

1500m stile libero maschili

08.00 Pallanuoto maschile – Finale 7° posto, perd. Gara 41-perd. Gara 42 (Gara 45)

09.30 Pallanuoto maschile – Finale 3° posto, perd. Gara 43-perd. Gara 44 (Gara 47)

14.00 Pallanuoto maschile – Finale 5° posto, vinc. Gara 41-vinc. Gara 42 (Gara 46)

15.30 Pallanuoto maschile – Finale, vinc. Gara 43-vinc. Gara 44 (Gara 48)

17.00-19.15 Nuoto – Semifinali e finali

Finale 50m farfalla femminili

Finale 50m stile libero maschili

Finale 200m dorso femminili

Semifinali 50m rana femminili

Finale 100m farfalla maschili

Semifinali 50m stile libero femminili

Semifinali 50m dorso maschili

Finale 800m stile libero femminili

Finale staffetta 4x100m stile libero mista

Domenica 18 febbraio

07.30-9.30 Nuoto – Batterie

400m misti maschili

400m misti femminili

Staffetta 4x100m misti maschile

Staffetta 4x100m misti femminile

17.00-19.30 Nuoto – Finali

Finale 50m dorso maschili

Finale 50m rana femminili

Finale 1500m stile libero maschili

Finale 50m stile libero femminili

Finale 400m misti maschili

Finale 400m misti femminili

Finale staffetta 4x100m misti maschile

Finale staffetta 4x100m misti femminile

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Sky Sport.

Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go, Now.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse