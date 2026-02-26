Tuffi, azzurri eliminati nei preliminari del day-1 in Coppa del Mondo a Montreal: out Pizzini dai 3 metri, Giovannini e Conte dalla piattaforma

Calato il sipario sulla prima giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo di tuffi in programma a Montreal (Canada). Un appuntamento che avrà una valenza particolare, vista la cancellazione del secondo round del massimo circuito internazionale previsto in Messico, a Guadalajara.

Una decisione figlia di un’attenta valutazione dei problemi presenti nello Stato di Jalisco, che non garantiscono la sicurezza massima dei partecipanti alla Coppa del Mondo. Sarà quindi solo quel che accadrà in terra canadese a determinare la qualificazione alla SuperFinal di Pechino (1°-3 maggio). Il format della competizione prevede finale diretta per le gare sincro, mentre nelle prove individuali le eliminatorie promuovono all’atto conclusivo i migliori dodici punteggi.

Non è riuscita a centrare l’accesso alla finale della gara femminile dai tre metri Elisa Pizzini, autrice di una prova sottotono. La 21enne veronese – tesserata per Fiamme Gialle e CC Aniene, allenata da Benedetta Molaioli – ha pagato l’ingresso abbondante del doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento (31.50) e soprattutto un triplo salto mortale e mezzo avanti (26.35) già incerto nel presalto. Ha concluso con 230.25 punti, valso il venticinquesimo posto. Per qualificarsi sarebbe stato necessario superare i 273.00 della svizzera Michelle Heimberg, punteggio ampiamente alla sua portata.

A fare la voce grossa, come previsto, sono state le cinesi Yiwen Chen (263.90) e Jia Chen (342.45). Da segnalare anche il rientro in gara delle russe, sotto bandiera neutrale: Kristina Ilinykh e Elisabetta Kuzina hanno centrato l’obiettivo dell’atto conclusivo, ottenendo rispettivamente 285.50 e 285.25 punti.

Nell’eliminatoria maschile dalla piattaforma ha terminato quattordicesimo, primo degli esclusi dalla finale, Riccardo Giovannini. Il 22enne romano – tesserato per Fiamme Oro e allenato da Francesco Dell’Uomo – ha totalizzato 393.30 punti, fermandosi a meno di tre lunghezze dal britannico Euan McCabe, tredicesimo con 395.65 e ultimo dei qualificati. Fuori dall’atto conclusivo anche Simone Conte: il 19enne romano – tesserato per Marina Militare ed MR Sport F.lli Marconi, seguito da Nicola Marconi – si è classificato quindicesimo con 391.65. Anche in questo caso Cina sugli scudi: Junjie Lian ha dominato i preliminari con 500.60 punti davanti al connazionale Yuming Bai, secondo con 498.55.