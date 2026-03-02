Tuffi, Jodoin Di Maria ottima quarta in Coppa del Mondo a Montreal. Poker cinese nell’ultima giornata

Cala il sipario a Montreal sulla prima tappa della Coppa del Mondo di tuffi. Un’ultima giornata ancora nel segno della Cina, che ha completato il suo en plein, mentre l’Italia può essere soddisfatta per il bellissimo quarto posto di Sarah Jodoin Di Maria dalla piattaforma. Una prestazione decisamente di alto livello per l’azzurra, che ha davvero ottenuto il massimo possibile visto che il podio era completamente fuori portata.

Jodoin Di Maria ha concluso con un punteggio complessivo di 333.40, precedendo l’americana Ellireese Niday (320.70) e l’australiana Ellie Cole (310.80). Un inizio fenomenale per Di Maria con un eccellente doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo carpiato da 76.80. Questo è stato decisamente il miglior tuffo della serie per l’azzurra, che ha comunque condotto una finale solida con tutti i restanti tuffi sopra i 60 punti, compreso un triplo e mezzo ritornato raggruppato da 68.80.

Una finale dominata dalla quindicenne cinese Jiang Linjing, unica capace di superare il muro dei 400 punti (428.10) dopo una prestazione semplicemente stellare dove spicca soprattutto un triplo e mezzo indietro raggruppato da 92.40, che ha fatto uscire anche un dieci dalla giuria. Secondo posto per l’altra cinese in gara, la tredicenne Cui Jiaxi (370.40), che paga il grave errore nel triplo e mezzo ritornato raggruppato (43.20) e non le basta doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo carpiato da 91.20 con anche un dieci per lei dalla giuria. Un tuffo che ha salvato la seconda posizione per Cui, visto che sul gradino più basso ci sale la nordcoreana Jo Jin Mi con 369.30.

C’era anche una seconda finale di giornata con l’Italia presente ed era quella del sincro maschile dalla piattaforma. Riccardo Giovannini e Simone Conte hanno terminato la loro gara al settimo posto con il punteggio di 368.34. Dopo due ottimi obbligatori e anche un doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo carpiato da 72.00, purtroppo c’è stato l’errore nel triplo e mezzo indietro raggruppato che ha raccolto 61.38 punti.

A trionfare sono ovviamente stati i cinesi Zhao Renjie e Yang Zhihao, che hanno chiuso la loro finale con 469.23 punti, dominando sulla concorrenza, visto che secondi sono arrivati i messicani Kevin Berlin Reyes/Randal Willars Valdez con 400.41 e terzi i britannici Ben Cutmore/Euan McCabe con 399.12.

Vittoria cinese anche nel sincro femminile dai tre metri. Il duo composto da Chen Yiwen e Chen Jia non ha avuto troppi problemi, terminando con il punteggio complessivo di 329.94. Secondo posto per le australiane Maddison Keeney/Alysha Koloi (303.42) e terzo per le gemelle messicane Lia Yatzil Cueva Lobato/Mia Yatzil Cueva Lobato (302.16).

Il poker di vittorie per la Cina è poi arrivato dalla individuale dai tre metri. Una gara dominata da uno strepitoso Wang Zongyuan, che ha terminato con il punteggio totale di 540.34 con ben quattro tuffi oltre i 90 punti, compreso un quadruplo e mezzo avanti raggruppato da 98.80. Al secondo posto ha terminato il connazionale Zheng Jiuyuan (495.15) davanti al colombiano Luis Felipe Uribe Bermudez (486.30).