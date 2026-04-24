Tuffi, Santoro vince dal metro agli assoluti di Torino. Pizzini sorprende Pellacani, vittoria di Conte

Si è alzato il sipario sugli Assoluti Indoor 2026 a Torino. Una prima giornata che ha visto lo svolgimento di tre finali, con le vittorie di Matteo Santoro, Simone Conte e soprattutto Elisa Pizzini, che ha regalato la grande sorpresa di questo venerdì.

Nella prima finale di giornata è Matteo Santoro a trionfare dal metro. Il romano, rientrato in Italia da Miami dove studia e si allena, ha conquistato la vittoria con il punteggio complessivo di 424.15, dove spiccano un doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato da 80.00 e un triplo e mezzo avanti carpiato da 82.50 punti. Grandissima gara di Valerio Mosca, che ha concluso al secondo posto con 410.40, con un gran doppio e mezzo ritornato carpiato da 76.50 punti. Sul podio ci sale anche Lorenzo Marsaglia (404.50), che ha preceduto Giovanni Tocci (393.25) e Stefano Belotti (387.15).

La sorpresa di giornata arriva dunque dai tre metri femminili con la vittoria di Elisa Pizzini davanti alla grande favorita Chiara Pellacani. La veneta si è imposta con il punteggio complessivo 320.20, battendo di pochissimo la romana (317.25). Decisiva l’ultima rotazione con Pizzini che ha ottenuto 70.50 punti con il doppio e mezzo rovesciato carpiato, mentre Pellacani ha commesso un errore con il doppio e mezzo ritornato carpiato, prendendo solo 54.00 punti. Al terzo posto ha concluso l’olandese Abbema Oona con 250.50 davanti a Sofia Conte (238.10).

Dalla piattaforma maschile la vittoria è andata a Simone Conte. Il campione del mondo junionres ha totalizzato 441.85 punti, complice uno strepitoso doppio indietro carpiato con un avvitamento dalla verticale da 90.00. Purtroppo è arrivata la sbavatura nel finale con l’errore nel quadruplo e mezzo avanti raggruppato (53.65). Al secondo posto si è classificato lo spagnolo Jorge Rodriguez Ledesma (424.70), mentre terzo si è piazzato Romano Hao Jun Wang con 440.45.