Tuffi, Tocci e Marsaglia si fermano ad un passo dal podio dal metro ai Mondiali. Cina mai così male

Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia assaporano la medaglia mondiale, ma si fermano a pochissimi punti dal podio nella gara del metro maschile ai Mondiali di Doha. Una gara comunque eccellente per i due azzurri, che chiudono rispettivamente al quarto e al quinto posto. Un risultato che dà comunque fiducia in vista delle prossime gare, in particolare quella di domani del sincro da tre metri, dove c’è in palio il pass olimpico.

A trionfare è stato il messicano Osmar Olvera Ibarra, che ha dominato la finale dopo aver concluso al primo posto l’eliminatoria. Una prestazione eccezionale quella di Olvera Ibarra, che ha chiuso con il punteggio totale di 431.75, unico a superare il muro dei 400 punti. Eccezionale soprattutto il doppio e mezzo avanti con un avvitamento da 80 punti e anche il triplo e mezzo avanti raggruppato da 77.55 punti.

Medaglia d’argento per l’australiano Li Shixin (395.70) e bronzo per il britannico Ross Haslam (393.10), che ha spezzato il sogno degli azzurri con una prestazione davvero impeccabile e senza sbavature. Errori, anche clamorosi, invece quelli commessi dal cinese Jiuyuan Zheng, appena undicesimo con 334.34 punti, complice un triplo e mezzo avanti disastroso da appena 30 punti.

Quarto posto, dunque, per Giovanni Tocci (388.75) che può sicuramente avere dei rimpianti. Purtroppo al calabrese è fatale il doppio e mezzo indietro raggruppato da soli 42 punti e non è bastato un eccezionale triplo e mezzo avanti raggruppato (76 punti) per agganciare il terzo posto.

Lorenzo Marsaglia si migliora tantissimo rispetto alle eliminatorie, terminando poi al quinto posto (378.25). Il romano ha commesso un errore nell’uno e mezzo rovesciato con due avvitamenti (55.50) e poi nel doppio e mezzo indietro raggruppato (54.00), mentre ottimo è stato il triplo e mezzo avanti raggruppato (70.00).