Calendario Mondiali tuffi 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 2 al 15 febbraio i Mondiali di tuffi a Fukuoka (Giappone) terranno banco. Una rassegna iridata molto importante non solo per le medaglie in palio, ma anche per i risvolti a Cinque Cerchi, in termini di qualificazione.

La squadra di Oscar Bertone, dunque, è chiamata a un impegno di non poco conto, confortata dai buoni risultati ottenuti a livello internazionale, con Chiara Pellacani che ha già ottenuto la qualificazione olimpica grazie alla vittoria della prova del trampolino tre metri nei Giochi Europei. Il target, ovviamente, sarà quello di aumentare il numero di atleti presenti nella capitale francese.

Una formazione quella tricolore che nella competizione iridata quindi si metterà alla prova e si aspetta dei riscontri confortanti per verificare la bontà del lavoro effettuato in fase di preparazione. Chiaramente, la concorrenza è di livello altissimo e ogni minima imperfezione costerà caro.

I Mondiali di tuffi a Doha (Qatar), in programma dal 2 al 15 febbraio, saranno trasmessi in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali quotidiane.

CALENDARIO MONDIALI TUFFI 2024

Venerdì 2 febbraio (orari italiani)

08:00 – Trampolino 1m femminile preliminari

13:30 – Evento a squadre miste Finale

17:00 – Trampolino 1m femminile Finale

Sabato 3 febbraio (orari italiani)

08:00 – Trampolino 1m maschile preliminari

14:00 – Sincro misto piattaforma 10m Finale

17:00 – Trampolino 1m maschile Finale

Domenica 4 febbraio (orari italiani)

08:00 – Piattaforma 10m femminile preliminari

13:30 – Sincro trampolino 3m maschile Finale

Lunedì 5 febbraio (orari italiani)

08:00 – Piattaforma 10m femminile semifinale

16:30 – Piattaforma 10m femminile Finale

Martedì 6 febbraio (orari italiani)

08:00 – Trampolino 3m maschile preliminari

16:30 – Piattaforma 10m femminile Finale

Mercoledì 7 febbraio (orari italiani)

08:00 – Trampolino 3m maschile semifinali

11:00 – Sincro trampolino 3m femminile Finale

16:30 – Trampolino 3m maschile Finale

Giovedì 8 febbraio (orari italiani)

08:00 – Trampolino 3m femminile preliminari

16:30 – Sincro piattaforma 10m maschile

Venerdì 9 febbraio (orari italiani)

08:00 – Trampolino 3m femminile semifinali

10:30 – Piattaforma maschile preliminari

16:30 – Trampolino 3m femminile Finale

Sabato 10 febbraio (orari italiani)

08:00 – Piattaforma maschile semifinali

11:30 – Sincro misto trampolino 3m Finale

16:30 – Piattaforma maschile Finale

Martedì 13 febbraio (orari italiani)

09.00 Gara dai 20 metri donne preliminari

12.00 Gara dai 27 metri uomini preliminari

Mercoledì 14 febbraio (orari italiani)

09.00 Gara dai 20 metri donne Finale

Giovedì 15 febbraio (orari italiani)

09.00 Gara dai 27 metri uomini Finale

