Sport in tv oggi (venerdì 5 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, venerdì 5 gennaio, si preannuncia una giornata particolarmente ricca e interessante con tanti eventi e numerose discipline coinvolte. Ancor prima dell’alba Matteo Arnaldi sfiderà il russo Roman Safiullin per raggiungere la semifinale dell’ATP 250 Brisbane di tennis, mentre verso le 6.30 comincerà ufficialmente in Arabia Saudita il prologo della mitica Dakar.

Sport invernali protagonisti con le sprint di biathlon a Oberhof, le qualificazioni di Bischofshofen per la Tournée dei 4 Trampolini e la prima giornata degli Europei di speed skating a Heerenveen. Spazio anche per la pallanuoto con il debutto del Setterosa agli Europei contro Israele, mentre in serata ci si sposterà sul parquet con Virtus Bologna e Olimpia Milano in campo rispettivamente a Berlino ed in casa contro il Bayern Monaco nell’Eurolega di basket.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi venerdì 5 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 5 gennaio

0.15 Tennis, WTA Auckland: quarti di finale – Diretta streaming su WTA TV

2.00 Tennis, ATP e WTA Brisbane: quarti di finale (2° match sul Show Court 1 Matteo Arnaldi-Roman Safiullin) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 251, live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

4.00 Basket, NBA: Golden State Warriors-Denver Nuggets – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e Now

6.00 Tennis, ATP Hong Kong: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 252, live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

6.30 Dakar: prologo – Nessuna copertura tv/streaming in diretta

7.30 Tennis, United Cup: Grecia-Germania (quarti di finale) – Diretta tv su Supertennis, live streaming su Supertennis.tv e SupertenniX

11.20 Biathlon, Coppa del Mondo: sprint maschile Oberhof – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su discovery+, Eurosport.it, Sky Go e Now.

14.25 Biathlon, Coppa del Mondo: sprint femminile Oberhof – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su discovery+, Eurosport.it, Sky Go e Now.

15.00 Pallanuoto femminile, Europei: Italia-Israele – Diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play

16.30 Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini: qualificazioni Bischofshofen – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su discovery+, Eurosport.it, Sky Go e Now.

19.00 Basket, Eurolega: Alba Berlino-Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go, Now e DAZN

19.30 Speed skating, Europei: prima giornata – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play, discovery+ ed Eurosport.it

20.30 Basket, Eurolega: Barcellona-Baskonia – Diretta streaming su DAZN

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go, Now e DAZN

20.30 Basket, Eurolega: Valencia-Panathinaikos – Diretta streaming su DAZN

20.30 Pallanuoto femminile, Europei: Ungheria-Grecia – Diretta streaming su Rai Play 3

20.45 Basket, Eurolega: Real Madrid-Efes Istanbul – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Bologna-Genoa – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, live streaming su Sky Go, Now e DAZN

21.00 Calcio, FA Cup: Tottenham-Burnley – Diretta streaming su DAZN

