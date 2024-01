LIVE Speed skating, Europei 2024 in DIRETTA: l’Italia punta al podio nel team pursuit. C’è Lollobrigida nei 3000

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2024 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi) si prospetta un day-1 nel quale l’Italia punta al podio nel Team Pursuit e in cui Francesca Lollobrigida tenterà il colpo nei 3000 metri femminili.

La prova dell’inseguimento a squadre vedrà al via Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini. I tre atleti hanno fatto vedere ottime cose nel corso delle tappe di Coppa del Mondo: il veneto comanda la classifica di specialità delle prove distance, mentre il trentino è in vetta alla graduatoria della Mass Start. In tutto questo, Malfatti ha colto il miglior piazzamento della carriera nel massimo circuito internazionale con il terzo posto nei 10000 metri a Stavanger (Norvegia). Un trio, quindi, molto compatto.

Discorso un po’ diverso nei 3000 per Lollobrigida. La pattinatrice nostrana viene dello stop per maternità e non può essere nella super condizione che le permise di tingersi d’argento alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 in questa specialità. La favorita d’obbligo è l’olandese Irene Schouten, ma la romana è pronta a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Lo stesso spirito combattivo di Laura Lorenzato nella medesima specialità e della coppia nei 1000 metri uomini formata da David Bosa e da Alessio Trentini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2024 di speed skating: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 19.35 con la Finale del Team Sprint donne senza azzurre al via. Buon divertimento!

Foto: LaPresse

