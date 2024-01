LIVE Nadal-Thompson, ATP Brisbane 2024 in DIRETTA: altro australiano sulla strada dello spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati con l’ATP 250 di Brisbane. Quest’oggi è giornata di quarti di finale, Rafael Nadal affronta Jordan Thompson.

Un altro giocatore di casa dunque, sul cammino dello spagnolo verso la finale, un ultimo atto che avrebbe un peso specifico notevole in termini di punti. Ricordiamo che l’obiettivo del 22 volte campione Slam è quello di tornare ad essere testa di serie nei Major e nei Masters 1000, in modo da scampare un possibile primo o secondo turno contro i big del circuito. Quest’oggi l’avversario è Jordan Thompson, giocatore molto eclettico che riesce a variare molto bene e che ama prendere la rete appena può. Avendo di fronte il miglior passatore della storia, il compito del numero 55 del mondo sarà molto arduo.

Nella giornata di ieri, il 6-1, 6-2 a Jason Kubler non ha fatto che confermare quanto di buono Nadal avesse mostrato nel match di rientro contro Thiem. Al servizio, ha concesso le prime 3 palle break da quando è tornato nel circuito ATP, tutte e tre annullate brillantemente, come suo solito. Una vittoria quest’oggi consentirebbe al campione di Manacor di tornare nei primi 400 (fa specie scriverlo) giocatori del mondo, con l’obiettivo top 230 in vista, ma servirà vincere il torneo 25o australiano. Insomma, sarà un’altra passeggiata per Nadal? Lo scopriremo. Senz’altro Thompson, pur essendo di livello assai superiore a Thiem e Kubler, non pare avere le carte di gioco per impensierire il Rafa visto fin qui.

Non resta quindi che augurarvi un buon divertimento con la Diretta Live dell’incontro che prenderà il via non prima delle ore 11.00 con un match femminile che potrebbe (e dovrebbe) far slittare l’orario dell’incontro. In ogni caso vi terremo aggiornati circa l’andamento del match precedente a Nadal-Thompson.

Foto: LaPresse

