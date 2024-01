LIVE Alba Berlino-Virtus Bologna, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: gli emiliani fanno visita a Procida e Spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Alba-Berlino-Virtus Bologna, diciannovesima giornata dell’Eurolega di basket 2024!

Le V-nere cercano il bis settimanale dopo la vittoria in rimonta di mercoledì sera contro il Bayern Monaco (85-83) che gli consente di rimanere al secondo posto in solitaria con 13-5 di record dietro al Real Madrid e davanti al Barcellona – con i blaugrana che si sono aggiudicati il Clasico per 83-78. Tornike Shengelia e Marco Belinelli proveranno ancora una volta a trascinare i compagni, con ‘Iffe’ Lundberg match-winner per la seconda volta in pochi giorni dopo aver segnato il canestro decisivo nella bolgia di Belgrado.

L’Alba Berlino degli azzurri Gabriele Procida e Matteo Spagnolo si trova nella parte bassa della graduatoria, con i tedeschi reduci da un ko contro lo Zalgiris Kaunas del neo-allenatore Andrea Trinchieri (77-71) nonostante i 15 punti del playmaker della Nazionale. Solo tre le vittorie per i teutonici in diciotto turni disputati a fronte di quindici sconfitte, con l’ultimo successo che risale al 19 dicembre (74-70 contro il Barcellona).

Palla a due che verrà alzata alla Mercedes-Benz Arena di Berlino (Germania) alle ore 19:00. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!

