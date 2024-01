LIVE Biathlon, Sprint femminile Oberhof 2024 in DIRETTA: Lisa Vittozzi vuole rilanciare la sfida per la classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Startlist, programma, orari, tv e streaming della sprint femminile di Oberhof – I convocati azzurri per Oberhof – Classifica di Coppa del Mondo femminile – Presentazione della tappa femminile di Oberhof – Il cambio di programma a Oberhof – Poromaa contro il biathlon – Il feeling della staffetta azzurra con Oberhof

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad Oberhof in Germania, gara di apertura della quarta tappa di Coppa del Mondo femminile 2023-2024. Una delle abitudini della Coppa del Mondo di biathlon è rappresentata dal fatto che la prima tappa del nuovo anno solare si disputi a Oberhof (Germania). Il borgo situato nella Selva di Turingia, dunque nel cuore dell’Europa, segna ormai tradizionalmente la fine delle vacanze natalizie e la ripresa delle operazioni.

L’ambito è difficoltoso. Il maltempo, soprattutto in forma di vento e nebbia, regna sovrano. Le condizioni sono sovente sgradevoli e il poligono è oltremodo complesso. La sfida non è rappresentata solo dalle difficili condizioni meteo, bensì anche dai 600 metri di piano che lo precedono, i quali rappresentano uno sforzo insidioso da gestire in ottica tiro. Se ci riferiamo al settore femminile, Oberhof ha ospitato 64 gare individuali di primo livello (4 quindici km, 28 sprint, 16 inseguimenti, 16 mass start) a cui ne vanno aggiunte 21 a squadre (20 staffette e 1 prova a pattuglie).

L’Italia vuole sognare in grande con Lisa Vittozzi. La sappadina ha tutte le carte in regola per fare la differenza anche in questa occasione. L’azzurra cercherà di guadagnare punti nei confronti della francese Justine Braisaz, della norvegese Ingrid Tandrevold e della svedese Elvira Oeberg, che occupano le prime tre posizioni della classifica generale e che a loro volta vorranno tentare di allungare. Non sarà al via Dorothea Wierer, che ha preferito saltare la tappa tedesca della coppa del Mondo per prepararsi al meglio in vista dei prossimi appuntamenti. Ai blocchi di partenza per l’Italia saranno presenti anche Rebecca Passler, Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Michela Carrara e Beatrice Trabucchi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad Oberhof in Germania, gara di apertura della quarta tappa di Coppa del Mondo femminile 2023-2024 in programma oggi, venerdì 5 gennaio, alle ore 14.25. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!

Foto Lapresse

Leggi tutte le notizie di Biathlon su OA Sport...