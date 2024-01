LIVE Biathlon, Sprint Oberhof 2024 in DIRETTA: Giacomel e Bionaz possono stupire su una pista dura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma ad Oberhof in Germania, gara di apertura della quarta tappa di Coppa del Mondo maschile 2023-2024. Una delle abitudini della Coppa del Mondo di biathlon è rappresentata dal fatto che la prima tappa del nuovo anno solare si disputi a Oberhof (Germania). Il borgo situato nella Selva di Turingia, dunque nel cuore dell’Europa, segna ormai tradizionalmente la fine delle vacanze natalizie e la ripresa delle operazioni.

Si riparte da un contesto ostico, uno dei più temuti e malsopportati dagli atleti. D’altronde le condizioni meteo sono spesso avverse e il poligono è verosimilmente il più complicato dell’intero circuito. Oltre a essere sovente flagellato da vento e nebbia, vi si arriva dopo 600 metri di piano atleticamente difficilissimi da gestire. Lo “zero” è molto raro, di conseguenza ha un peso specifico maggiore rispetto ad altre località. Guardando al settore maschile, Oberhof ha organizzato ben 70 gare individuali di primo livello (7 venti km, 31 sprint, 16 inseguimenti, 16 mass start) a cui ne vanno aggiunte 24 a squadre (23 staffette e 1 prova a pattuglie). La situazione meteo, che tanto preoccupa gli atleti, ha fatto sì che la gara odierna, in programma inizialmente ieri, fosse rinviata proprio per le avverse condizioni del tempo.

I fari, come sempre, sono puntati sul leader della classifica generale Johannes Thingnes Boe che va a caccia delle conferme di poter tornare a dominare in Coppa del Mondo come ha dimostrato di poter fare nelle ultime due tappe. I norvegesi finora hanno letteralmente dominato, piazzando ben cinque atleti, oltre a J. Boe anche T. Boe, Dal-Skjevdal, Stroemsheim e Laegreid, nei primi cinque posti della generale, mentre al settimo posto c’è quel Christiansen che è stato sacrificato in questa tappa per lasciare posto ad uno dei giovani rampanti di casa norvegese, andando così a compromettere la sua corsa nella Coppa del Mondo. Uscendo da casa Norveggia, da tenere d’occhio i francesi, non sempre brillantissimi nelle prime uscite stagionali, con Jacquelin e Fillon Maillet lontani dai fasti del passato, gli svedesi, in particolare Samuelsson e Ponsiluoma che chiudono la top ten di Coppa e i tedeschi che hanno iniziato molto bene la stagione con Nawrath e Doll grandi protagonisti.

In casa Italia si attende un ulteriore passo avanti dai due atleti di punta, Tommaso Giacomel e Didier Bionaz che hanno iniziato con il piede giusto la stagione e vanno a caccia di un acuto che li proietti nell’elite assoluta della specialità. Forse non è questo il contesto che prediligono gli azzurri ma le potenzialità dei due giovani italiani sono tutte da testare. Assieme a loro al via nella sprint e nelle gare di Oberhof ci saranno il veterano Lukas Hofer, tornato su buoni livelli dopo il lungo stop per infortunio, e due atleti che hanno già centrato più volte la zona punti, Elia Zeni e Patrick Braunhofer

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma ad Oberhof in Germania, valida per la quarta tappa di Coppa del Mondo femminile 2023-2024 in programma oggi, venerdì 5 gennaio, alle ore 11.20. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!

