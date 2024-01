LIVE Dakar 2024, Prologo AlUla-AlUla in DIRETTA: inizia l’avventura con 27 km di speciale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La guida completa del prologo

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del prologo della Dakar 2024. Il primo atto della 46ma edizione del rally raid più importante al mondo prevede un percorso con partenza e arrivo ad AlUla per un totale di 158 chilometri complessivi. Di questi 130 saranno di trasferimento e appena 28 cronometrati.

La “Maratona del Deserto”, in programma per il quinto anno consecutivo in Arabia Saudita, comincia dunque con un prologo breve ma intenso e da non sottovalutare. I partecipanti dovranno infatti affrontare un mix composto da rocce, sabbia e sezioni off-track che rappresenta una sorta di prova generale in vista delle dodici prove speciali pianificate dal 6 al 19 gennaio.

Riflettori puntati tra le moto sull’argentino campione in carica Kevin Benavides, che dovrà però vedersela con una lunga serie di avversari temibili, mentre per quanto riguarda le auto il favorito d’obbligo è sempre Nasser Al-Attiyah nonostante il passaggio dalla Toyota alla Prodrive. Grande interesse anche per seguire il cammino degli italiani impegnati nel rally.

Il prologo della Dakar 2024, in programma ad AlUla, comincerà verso le ore 6.30 italiane con le prime partenze. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della tappa con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 7.30: buon divertimento!

