Sport in tv oggi (domenica 7 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming anche oggi, 7 gennaio: per la prima domenica dell’anno solare 2024 sono in programma la United Cup ed i tornei ATP e WTA di tennis, le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo (Tour de Ski), biathlon, slittino e slittino naturale, dei Mondiali junior di skeleton, di IBU Cup di biathlon, e degli Europei di speed skating, gli Europei di pallanuoto femminile e molto altro ancora.

Proseguiranno ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, gli Europei 2024 di pallanuoto femminile: l’Italia, inserita nel Girone B, alle ore 17.00 si giocherà il primo posto nel raggruppamento contro la Spagna. Essendo questo girone inserito nella Division I, le prime 2 classificate andranno direttamente ai quarti di finale, quindi azzurre ed iberiche sono già certe di saltare gli ottavi di finale.

Si concluderà il Tour de Ski: l’edizione 2024 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, per l’ultima frazione resterà in Italia, in Val di Fiemme. In programma la 10 km mass start final climb in tecnica libera con la scalata del Cermis che decreterà i vincitori della gara a tappe.

Terminerà in Croazia, tra Zagabria e Ragusa, la seconda giornata della prima fase a gironi degli Europei 2024 di pallanuoto maschile: rivedremo in acqua quest’oggi la Division II, composta dai Gironi C e D. Turno di riposo, dunque, per la Division I, nella quale è inserita l’Italia.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 7 gennaio

05.00 Tennis, WTA 250 Auckland: finale, Gauff – Svitolina – Sky Sport Tennis, Sky Sport 253, Sky Go, Now, WTA TV

05.20 Rally, Dakar: 2a tappa – Nessuna copertura tv/streaming in diretta (sintesi su Eurosport 2 HD alle 21.00)

05.30 Tennis, WTA 500 Brisbane: finale, Sabalenka – Rybakina – Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go, Now, WTA TV

07.30 Tennis, ATP 250 Brisbane: finale, Rune – Dimitrov – Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go, Now, Tennis TV

07.30 Tennis, United Cup: finale, Polonia – Germania – SuperTennis HD, SuperTenniX

09.00 Pallanuoto femminile, Europei: Romania-Turchia – Eurovision Sport

09.00 Skeleton, Mondiali junior Lillehammer: gara femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

09.25 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: 1a manche singolo maschile – FIL Live TV

09.30 Tennis, ATP 250 Hong Kong: finale, Rublev – Ruusuvuori – Sky Sport Tennis, Sky Sport 253, Sky Go, Now, Tennis TV

09.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: 1a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

10.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven: donne junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas: 1a manche singolo femminile – FIL Live TV

10.30 Pallanuoto femminile, Europei: Serbia-Repubblica Ceca – Eurovision Sport

10.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas: 1a manche singolo maschile – FIL Live TV

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden: 1a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

10.55 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: 2a manche singolo maschile – FIL Live TV

11.00 Biathlon, IBU Cup Val Martello: 12.5 km pursuit maschile – Eurovision Sports Live

11.30 Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof: staffetta 4×7.5 km maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

11.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas: singolo femminile – FIL Live TV

12.00 Pallanuoto femminile, Europei: Slovacchia-Bulgaria – Eurovision Sport

12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming

12.15 Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas: singolo maschile – FIL Live TV

12.30 Calcio, Serie A: Empoli-Milan – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, Now

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: 2a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

13.00 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: staffetta a squadre – FIL Live TV

13.30 Pallanuoto femminile, Europei: Germania-Gran Bretagna – Eurovision Sport

13.30 Biathlon, IBU Cup Val Martello: 10 km pursuit femminile – Eurovision Sports Live

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden: 2a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven: donne élite – eurosport.it, discovery+

14.00 Skeleton, Mondiali junior Lillehammer: gara maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

14.15 Speed skating, Europei singole distanze Heerenveen: 3a giornata – Rai Play, eurosport.it, discovery+

14.25 Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof: staffetta 4×6 km femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

14.30 Sci di fondo, Tour de Ski / Coppa del Mondo Val di Fiemme: 10 km mass start final climb tl maschile – Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

15.00 Calcio, Serie A: Torino-Napoli – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Udinese-Lazio – DAZN, ZONA DAZN 2

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven: uomini élite – Rai Play 3, eurosport.it, discovery+

15.15 Calcio femminile, Supercoppa Italiana: Roma – Juventus (Stadio Giovanni Zini, Cremona) – Rai 2 HD, Rai Play

15.30 Pallanuoto femminile, Europei: Israele-Francia – Eurovision Sport

15.45 Sci di fondo, Tour de Ski / Coppa del Mondo Val di Fiemme: 10 km mass start final climb tl femminile – Eurosport 1 HD, Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

16.00 Basket, Serie A: Tortona-Scafati – DAZN

16.00 Basket femminile, Coppa Italia: Virtus Bologna-Ragusa – LBF TV

16.30 Basket femminile, Coppa Italia: Venezia-Brixia – LBF TV

16.30 Basket, Serie A: Pesaro-Sassari – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

17.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Cuneo – VBTV

17.00 Volley, SuperLega: Taranto-Trentino – VBTV

17.00 Basket, Serie A: Trentino-Milano – DAZN

17.00 Pallanuoto femminile, Europei: Italia-Spagna – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

17.00 Pallanuoto, Europei: Malta-Israele – Eurovision Sport

17.30 Basket, Serie A: Brindisi-Brescia – DAZN

17.45 Pallanuoto, Europei: Romania-Slovenia – Eurovision Sport

18.00 Basket femminile, Coppa Italia: Campobasso-Sesto San Giovanni – LBF TV

18.00 Calcio, Serie A: Salernitana-Juventus – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Modena-Verona – VBTV

18.15 Volley, SuperLega: Perugia-Monza – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.15 Basket, Serie A: Pistoia-Cremona – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

18.30 Pallanuoto femminile, Europei: Paesi Bassi-Grecia – Eurovision Sport

19.00 Basket femminile, Coppa Italia: Schio-Roma – LBF TV

19.00 Pallanuoto, Europei: Serbia-Germania – Eurovision Sport

19.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Virtus Bologna – DAZN

19.30 Volley femminile, Serie A1: Milano-Trentino – VBTV, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

20.00 Volley, SuperLega: Cisterna-Catania – VBTV

20.00 Basket, Serie A: Venezia-Napoli – DAZN

20.00 Pallanuoto femminile, Europei: Ungheria-Croazia – Eurovision Sport

20.15 Pallanuoto, Europei: Slovacchia-Paesi Bassi – Eurovision Sport

20.30 Volley femminile, Serie A1: Pinerolo-Firenze – VBTV, Rai Sport HD, Rai Play

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Atalanta – DAZN, ZONA DAZN

