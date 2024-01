LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2024 in DIRETTA: gli azzurri cercano una reazione d’orgoglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dello slalom in programma ad Adelboden (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Terzo appuntamento stagionale tra i rapid gates, con l’Austria che vuole continuare il suo dominio e gli slalomisti italiani alla ricerca di una reazione d’orgoglio.

Il Wunderteam ha dominato le prime due gare in stagione e oggi vuole espugnare il territorio dell’avversaria principale del Circo Bianco. A Gurgl si è imposto Manuel Feller, con Marco Schwarz secondo e Michael Matt terzo, mentre a Madonna di Campiglio la vittoria è andata al classe 1995. Schwarz sarebbe anche pettorale rosso, solo che purtroppo, come tutti sappiamo, non sarà più al cancelletto almeno fino all’inizio della prossima stagione dopo l’infortunio di Bormio. Ad Adelboden gli svizzeri rispondono a loro volta con un tridente pesante: Daniel Yule, Ramon Zenhaeuserne Loic Meillard, tutti e tre alla caccia del primo podio stagionale. Nella disciplina più imprevedibile del Circo Bianco sono almeno una dozzina i candidati al podio: da citare tra gli altri il francese Clement Noel, il britannico Dave Ryding e i norvegesi Henrik Kristoffersen e Timon Haugan.

Dopo due slalom largamente sotto le aspettative è attesa una reazione d’orgoglio dalla squadra azzurra. Il miglior risultato in stagione finora è un 13° posto di Tobias Kastlunger, che oggi proverà a migliorarsi. Alex Vinatzer va sempre meglio in gigante, mentre tra i rapid gates sembra ancora bloccato, con grande difficoltà a generare velocità senza commettere errori. Sia lui che Tommaso Sala avranno un pettorale tra l’8 e il 15, ma sono entrambi altamente a rischio di retrocedere se non troveranno l’acuto. Non sarà al via Giuliano Razzoli, con il solo Stefano Gross a rappresentare la vecchia guardia. Al cancelletto ci saranno entrambi i giovani italiani: Canins e Barbera andranno alla caccia della prima qualifica in carriera alla seconda manche.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom in programma ad Adelboden (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Uno dei pendii più belli si appresta ad ospitare la gara più incerta del Circo Bianco, con emozioni e grande pathos garantiti. Prima manche in programma alle 10.30, seconda con l’inversione dei trenta alle 13.30. Buon divertimento e buon sci a tutti!

Foto: LaPresse

