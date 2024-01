LIVE Roma-Juventus, Supercoppa Italiana calcio femminile in DIRETTA: sfida secca per il trofeo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Supercoppa Italia di calcio femminile tra Roma e Juventus: in gara secca si decide il trofeo tra due superpotenze del nostro pallone.

Sarà il remake della passata edizione della Supercoppa, quando ai rigori riuscì a spuntarla la Roma. Entrambe le squadre non scendono in campo da oltre due settimane e bisognerà dunque capire in quale stato di forma psicofisica arriveranno le due compagini a questo incontro.

La Juventus ha subito una bruttissima sconfitta in casa della Sampdoria nell’ultima giornata (per 1-0) in campionato, mentre la Roma ha perso contro il PSG (per 1-3) nella fase a gironi della UEFA Women’s Champions League. A partire favorite saranno le giallorosse, che proveranno a concedere il bis. Occhio però alla Juventus, che ha già vinto questa competizione per tre volte (dal 2019 al 2021) e ha tutte le carte in regola per provare a calare il poker: sarà una partita sulla carta equilibrata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Supercoppa Italia di calcio femminile tra Roma e Juventus. Si gioca alle ore 15.15 allo Stadio Zini di Cremona. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli

