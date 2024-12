Sport in tv oggi (domenica 15 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica 15 dicembre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il nuoto con i Mondiali in vasca corta, gli sport invernali con lo sci alpino, lo sci nordico, il biathlon, lo slittino, lo short track, e tanto altro ancora.

Sesta ed ultima giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta: la Duna Arena di Budapest, in Ungheria, sarà teatro del programma di chiusura della rassegna iridata. In casa Italia finora il bilancio è di 1 oro, 4 argenti e 2 bronzi, e si proverà ad arricchire questo medagliere prima di salutare la stagione sportiva.

Terza ed ultima giornata di gare per lo short track nella quarta tappa del World Tour. A Seul, in Corea del Sud, ultima giornata di finali con il programma che prevede staffetta mista, 1500 femminili, 1000 maschili, 500 femminili e staffetta maschile.

A Beaver Creek, negli Stati Uniti, si chiuderà la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino per le donne: in programma il super-G, con la gara femminile che prevede la disputa della gara a partire dalle ore 19.00 italiane.

Domenica 15 dicembre

02.30 Short track, World Tour Seul: 3a giornata – 06.00 YouTube Skating ISU, discovery+

08.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zhangjiakou: qualificazioni femminili – discovery+

09.00 Nuoto, Mondiali in vasca corta: 6a giornata, batterie – Rai Play Sport 1 (dalle 11.10 anche su Rai Sport HD)

09.00 Bob, Coppa del Mondo Sigulda: bob a due femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

09.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zhangjiakou: finale femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere: slalom maschile, 1a manche – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.30 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: singolo maschile, 1a manche – YouTube FIL Luge

11.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Davos: 20 km tl maschile – Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.30 Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen: staffetta 4×6 km femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.55 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: singolo maschile, 2a manche – YouTube FIL Luge

12.00 Basket, Serie A: Sassari-Reggio Emilia – DAZN

12.10 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Courchevel: vertical femminile – YouTube ISMF Skimo, discovery+

12.30 Calcio, Serie A: Lecce-Monza – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Inter-Sassuolo – DAZN

12.30 Calcio femminile, Serie A: Sampdoria-Como – DAZN

12.55 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Courchevel: vertical maschile – YouTube ISMF Skimo, discovery+

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere: slalom maschile, 2a manche – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.00 Bob, Coppa del Mondo Sigulda: bob a due maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.30 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: staffetta a squadre – YouTube FIL Luge

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Namur: donne élite – discovery+, Rai Play Sport 2

14.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Davos: 20 km tl femminile – Rai Play Sport 1 (dalle 14.15 anche su Rai Sport HD), discovery+

14.15 Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen: staffetta 4×7.5 km maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Titisee-Neustadt: qualificazioni maschili – discovery+

15.00 Volley, Mondiale per club: finale 3° posto, Civitanova-Sirjan – VBTV, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Fiorentina – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Parma-Verona – DAZN, DAZN 2

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Namur: uomini élite – discovery+, Rai Play Sport 2

15.30 Volley femminile, Serie A1 : Novara-Scandicci – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV

15.30 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Juventus – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

16.00 Volley femminile, Serie A1 : Cuneo-Vallefoglia – DAZN, VBTV

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Titisee-Neustadt: finale maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16.00 Volley, SuperLega: Milano-Taranto – DAZN, VBTV

16.30 Basket, Serie A: Treviso-Cremona – DAZN, Eurosport 2 HD, discovery+

17.00 Basket, Serie A: Varese-Milano – DAZN

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Firenze-Bergamo – VBTV

17.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Sassari – flima.tv

17.30 Volley femminile, Serie A1 : Pinerolo-Roma – DAZN, VBTV

17.30 Nuoto, Mondiali in vasca corta: 6a giornata, finali – Rai Sport HD, Rai Play

18.00 Volley, SuperLega: Verona-Perugia – DAZN, VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Como-Roma – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Campobasso – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Alpo – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Faenza-Derthona – flima.tv

18.15 Basket, Serie A: Trapani-Trento – DAZN, DMAX, discovery+

18.30 Volley, Mondiale per club: finale 1° posto, Trento-Sada Cruzeiro – VBTV, DAZN

19.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Beaver Creek: super-G femminile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

19.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Trieste- DAZN

19.30 Basket, Serie A: Brescia-Napoli – DAZN

20.30 Volley, SuperLega: Modena-Piacenza – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Milan-Genoa – DAZN, DAZN 1

