LIVE Italia-Spagna, Europei pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA: il Setterosa si gioca il primo posto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, Europei pallanuoto femminile, in palio c’è il primo posto nel girone.

Cinico e veloce in fase offensivo, chiuso e attento in fase difensivo e con le motivazioni che stanno aumentando con il trascorrere dei minuti. Il Setterosa non si arresta, sconfigge 12-6 la Francia nella seconda partita del gruppo B degli Europei di Eindhoven e conquista con un match d’anticipo l’accesso ai quarti di finale. Grande la prestazione dell’Italia, contro un’avversaria in crescita in vista dei Giochi Olimpici di Parigi.

Il Setterosa di Carlo Silipo, bronzo mondiale a Fukuoka 2023 ed europeo in carica, sfiderà per il primo posto nel girone le vice campionesse olimpiche e bicampionesse della Spagna.

Match: Italia-Spagna

Evento: Europei pallanuoto 2023 femminile

Data: 07/01/2024

Ore: 17.00.

Dove vederla: Rai Sport

LE CONVOCATE. Atlete: Silvia Avegno (CN Matarò), Sofia Giustini (Sabadel), Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Caterina Banchelli, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Giuseppina Condorelli, Dafne Bettini e Veronica Gant (L’Ekipe Orizzonte).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, Europei pallanuoto femminile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 17:00 circa. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.

