LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2024 in DIRETTA: Francia favorita, azzurre outsider

Buon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile di Oberhof (Germania), che si svolge nella giornata conclusiva della quarta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Francia super favorita vedendo i risultati di sprint ed inseguimento, ma mai sottovalutare la Norvegia in staffetta. L’Italia torna sul “luogo del delitto”, ma senza Wierer le azzurre sono outsider.

Il pettorale n.1 sarà sulle spalle della Norvegia, uscita vincitrice dalle prime due staffette stagionali. Le scandinave si presentano al via ancora per il primo gradino del podio, con il quartetto composto da Arnekleiv, Skogan, Knotten e Tandrevold. Appena dietro di loro ci sarà la Svezia, trainata da una Elvira Oeberg devastante sugli sci ma con le compagne di squadra non in perfetta forma e con qualche problemino al poligono (Magnusson, Persson, Hanna Oeberg, Elvira Oeberg). Le vere favorite però chiuderanno la prima fila in partenza, con la Francia che ha fatto da mattatrice in questa due giorni di gare (2 vittorie, 4 bandierine transalpine su 6 sul podio). Lo staff tecnico ha dovuto anche fare delle scelte difficili, schierando in quest’ordine: Jeanmonnot, Braisaz, Sophie Chauveau e Simon. Proveranno ad inserirsi nella lotta per il podio anche le padrone di casa della Germania e la Svizzera, anche s egli organici delle tre favorite sono nettamente un gradino superiori.

L’Italia torna sulle nevi che lo scorso magico febbraio sono state luogo di una delle imprese più grandi della storia, è ancora chiaro il ricordo di quella meravigliosa staffetta che ha visto le azzurre laurearsi campionesse del Mondo, con una prova magistrale al poligono (appena due ricariche utilizzate), unita a una condotta di gara perfetta sugli sci. Oggi ci sarà da soffrire, la vittoria arriverà solo in caso di gara pazza e anche per il podio è difficilissima. Italia che sarà ancora senza Wierer (ricaduta nella febbre mentre si preparava per tornare a Rupholding), e con una condizione generale non ottimale. Al lancio Samuela Comola, che ha in Oberhof la località prediletta, seguita poi da una Rebecca Passler alla ricerca della gara che può svoltare una stagione fino ad adesso abbastanza deludente. Terza frazione per Lisa Vittozzi, con la punta di diamante italiana chiamata a 6km perfetti per sognare, infine in chiusura torna in staffetta Michela Carrara.

