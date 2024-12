Sport in tv oggi (venerdì 13 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 13 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Sport invernali in grande evidenza quest’oggi con i massimi circuiti internazionali di sci di fondo, biathlon, skicross, snowboardcross e salto con gli sci a tenere banco. Da non dimenticare, poi, la terza e ultima prova di discesa femminile in preparazione allo Speed Opening dello sci alpino per le donne, prevista quest’oggi sulle nevi di Beaver Creek (USA).

Da considerare poi i Mondiali di nuoto in vasca corta nella loro quarta giornata a Budapest (Ungheria), con gli azzurri che cercheranno di rimpinguare il loro bottino in termini di medagliere, senza dimenticare il sorteggio dei gironi per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, il Mondiale per club di volley e l’Eurolega di basket, con l’Olimpia Milano attesa a un esame di maturità contro il Barcellona in terra catalana.

Guarda l’Eurolega di basket su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 13 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 13 dicembre

01.10 Short track, Coppa del Mondo a Seoul: prima giornata – Diretta streaming su canale Youtube Skating ISU.

04.45 Badminton, World Tour Finals: seconda giornata – Diretta streaming sul canale Youtube BWF.

09.00 Skeleton, Coppa del Mondo a Sigulda (Lettonia): gara femminile – Diretta streaming sul canale Youtube IBSFsliding.

09.00 Nuoto, Mondiali in vasca corta a Budapest (Ungheria): quarta giornata (batterie) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

10.45 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Cervinia: qualificazioni uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Slittino, Nations Cup/Coppa del Mondo a Oberhof (Germania) – Nesuna copertura tv/streaming.

11.30 Biathlon, Coppa del Mondo a Hochfilzen (Austria): 7.5km Sprint femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, https://www.biathlonworld.com/watchlive e su DAZN.

12.00 Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo a Zhangjakou (Cina): qualificazioni HS106 – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Calcio, Sorteggio gironi qualificazioni Mondiali 2026 – Diretta tv su Rai 2 HD e su Sky Sport 24 (200); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

12.30 Freestyle, Coppa del Mondo in Val Thorens (Francia): skicross uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.54 Freestyle, Coppa del Mondo in Val Thorens (Francia): skicross donne – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Skeleton, Coppa del Mondo a Sigulda (Lettonia): gara maschile – Diretta streaming sul canale Youtube IBSFsliding.

14.15 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Cervinia: qualificazioni donne – Nessuna copertura tv/streaming.

14.20 Biathlon, Coppa del Mondo a Hochfilzen (Austria): 10km Sprint maschile – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, https://www.biathlonworld.com/watchlive e su DAZN.

15.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Titisee-Neustadt (Germania): HS142 team uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Davos (Svizzera): qualificazione Team Sprint femminile a tecnica libera – Nessuna copertura tv/streaming.

16.25 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Davos (Svizzera): qualificazione Team Sprint maschile a tecnica libera – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. Nessuna copertura tv/streaming.

17.30 Nuoto, Mondiali in vasca corta a Budapest (Ungheria): quarta giornata (semifinali/Finali) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

17.30 Sollevamento pesi, Mondiali 2024 a Manama: -81 kg donne – Diretta streaming su Weightlifting House TV.

18.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Davos (Svizzera): fase finale Team Sprint femminile a tecnica libera – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Sci alpino femminile, Coppa del Mondo a Beaver Creek (USA): terza prova cronometrata discesa – Nessuna copertura tv/streaming.

18.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes vs Panatinaikos – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.35 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Davos (Svizzera): fase finale Team Sprint maschile a tecnica libera – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Sollevamento pesi, Mondiali 2024 a Manama: -102 kg uomini – Diretta streaming su Weightlifting House TV.

20.00 Volley, SuperLega: Monza vs Grottazzolina – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e su VBTV.

20.30 Basket, Eurolega: Barcellona vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Stella Rossa vs Olympiakos – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Friburgo vs Wolfsburg – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Pisa vs Bari – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie C: Vicenza vs Trento – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Team Altamura vs Avellino – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Renate vs Pro Vercelli – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Pineto vs Rimini – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Empoli vs Torino – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Basket, Serie A2: Udine vs Sebastiani Rieti – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

21.00 Basket, Eurolega: Lyon-Villeurbanne vs Paris – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, laLiga: Valladolid vs Valencia – Diretta streaming su DAZN.

22.00 Boxe, Europei pesi piuma: Francesco Grandelli vs Cristobal Lorente – Diretta streaming su DAZN.

00.30 Volley, Mondiale per Club: Cucine Lube Civitanova vs Al Ahly SC – Diretta streaming su DAZN e VBTV.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI NUOTO ALLE 9.00 E ALLE 17.30