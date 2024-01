LIVE Speed skating, Europei 2024 in DIRETTA: Giovannini punta al colpaccio nella mass start

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di speed skating 2024. A Heerenveen (Paesi Bassi), la rassegna continentale volge al termine e l’Italia, dopo le medaglia d’argento ottenute con la Team Pursuit maschile e con Davide Ghiotto sui 5000m, vuole chiudere in bellezza!

Il programma odierno sarà particolarmente ricco, si partirà con la Team Pursuit femminile, per poi proseguire con i 1500m maschili, dove l’Italia sarà presente al via con Francesco Betti, Daniele Di Stefano e Alessio Trentini, dopo una pausa le gare riprenderanno con i 1000m femminili. Nei 500m maschili David Bosa proverà ad attaccare il podio presentandosi con il sesto tempo d’iscrizione, ma a pochi centesimi dai migliori, in una gara così breve tutto può succedere e sognare non costa nulla.

Questi Europei si concluderanno con le due mass start, toccherà prima alle donne e poi agli uomini e, in entrambe le gara, l’Italia partirà con ambizioni importanti. Francesca Lollobrigida, al rientro dalla maternità, è già tornata su ottimi livelli in questa rassegna continentale e non partirà battuta e Andrea Giovannini si presenta al via come uno degli atleti da battere.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata degli Europei di speed skating 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, le gare prenderanno il via alle ore 14:15 e proseguiranno fino alle 18:00 circa!

Foto: LaPresse

