LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oberhof 2024 in DIRETTA: Italia a caccia di una top5

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta maschile programmata quest’oggi a Oberhof (Germania), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon, ultima prova per gli uomini nel weekend della tappa turingiana. Dopo la sprint di venerdì, e l’inseguimento disputato nella giornata di ieri, ci sarà la gara a squadre a completare il programma previsto nella prima finestra del nuovo anno.

La favorita d’obbligo non può che essere la Norvegia, vincitrice dell’unica staffetta disputata in stagione ad Hochfilzen. Le prestazioni compiute dagli scandinavi nelle prove individuali rendono il team Norge la squadra da battere nella gara odierna. Può fare molto bene anche la Germania padrona di casa, che può contare su un Benedikt Doll davvero in forma in questo periodo dell’anno. Da tenere d’occhio anche Francia e Svezia per il discorso podio.

L’Italia parte come quinta forza del lotto, almeno sulla carta. Gli azzurri hanno dimostrato di aver un buono stato di forma – specialmente Didier Bionaz e Tommaso Giacomel – peccando però al poligono con percentuali non all’altezza. L’obiettivo è quello di rimanere nelle prime cinque posizioni, risultato che consegnerebbe in dote buoni punti per la classifica degli italiani nella Coppa per Nazioni dopo la quarta posizione conquistata nella tappa di Hochfilzen.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della staffetta maschile in programma nella tappa di Oberhof (Germania), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon, il cui via è programmato per le ore 11.30. Non perdetevi neanche un minuto della gara con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

