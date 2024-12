Sport in tv oggi (sabato 14 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 14 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Il piatto più sontuoso arriverà dagli sport invernali: lo sci alpino propone la discesa libera femminile di Beaver Creek e il gigante maschile in Val d’Isere, il biathlon regala gli inseguimenti di Hochfilzen, lo sci di fondo offre la sprint in tecnica libera di Davos, lo showboard ci farà divertire con il PGS di Cortina d’Ampezzo e lo snowboardcross di Cervinia, senza dimenticarsi di salto con gli sci, bob, slittino, short track.

Proseguono i Mondiali di nuoto in vasca corta, mentre Trento e Civitanova si affronteranno nella semifinale del Mondiale per Club di volley maschile. Ad arricchire la giornata ci penseranno i campionati nazionali di volley, basket, pallanuoto, pallamano, rugby e poi l’abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 14 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 14 dicembre

00.30 VOLLEY (Mondiale per Club) – Civitanova-Al Ahly (diretta streaming su DAZN, VBTV)

04.00 BASKET (NBA) – Portland Trail Brazers-San Antonio Spurs (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

05.30 BADMINTON (BWF World Tour) – Odisha Masters (diretta streaming su BWF Tv)

06.00 SHORT TRACK – World Tour a Seoul, seconda giornata (diretta streaming su Discovery+, canale YouTube di ISU)

07.00 GOLF (DP World Tour) – Alfred Dunhill Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.30)

08.00 BADMINTON – World Tour Finals (diretta streaming su BWF Tv)

09.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a Sigulda (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

09.00 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile a Courchevel (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 12.55; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 11.45; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 12.55)

09.00 NUOTO – Mondiali in vasca corta, batterie (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Val d’Isere, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Oberhof, prima manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

10.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS106 femminile a Zhangjiakou, gara (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.17 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Oberhof, prima manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

11.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Oberhof, seconda manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

11.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Cervinia, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.46 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Oberhof, seconda manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

12.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Hochfilzen (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Lazio-Milan (diretta streaming su DAZN)

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Val d’Isere, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Sigulda (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

13.30 SNOWBOARD – PGS maschile/femminile a Cortina d’Ampezzo, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

13.45 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara femminile a Herentals (diretta streaming su Discovery+)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Espanyol-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

14.00 RUGBY (Amlin Challenge Cup) – Zebre-Lione (diretta streaming su EPCR Tv)

14.00 RUGBY (Coppa Italia) – Lazio-Rovigo (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 SNOOKER – Scottish Open, semifinali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.30 RUGBY (Coppa Italia) – Tre partite: Padova-Emilia, Rugby Lyons-Vicenz, Viadana-Mogliano (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS142 maschile a Titisee-Neustadt, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

14.45 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile in tecnica libera a Davos, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

14.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Hochfilzen (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cesena-Cosenza (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Modena (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Mantova (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Lecco (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Novara-Triestina (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Legnago Salus-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Casertana-Trapani (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Messina (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Cavese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Napoli-Roma (diretta streaming su DAZN)

15.00 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara maschile a Herentals (diretta streaming su Discovery+)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Cinque partite: Brescia-Olympic Roma, Ortigia-Florentia, Posillipo-Pro Recco, Roma-Savona, Telimar-Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Sassari-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Q-School, prima giornata (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 19.00)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Mainz-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Augsburg-Bayer Leverkusen, Borussia Moenchengladbach-Kiel, Union Berlino-Bochum (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali) – 109 kg maschile (diretta streaming su Olympic Channel)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Fulham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Everton (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Due partite: Newcastle-Leicester, Wolverhampton-Ipswich, Nottingham-Aston Villa (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS142 maschile a Titisee-Neustadt, gara (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Girona (diretta streaming su DAZN)

16.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Pontinia-Padova (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Lilla (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLANUOTO (Serie A) – Onda Forte-De Akker (diretta streaming su Waterpolo Channel)

17.15 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Spezia (diretta streaming su DAZN)

17.30 NUOTO – Mondiali in vasca corta, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Padova-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Benevento-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Sestri Levante-Carpi (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Catania-Potenza (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 SNOWBOARD – PGS maschile/femminile a Cortina d’Ampezzo, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Brixen-Pressano, Fasano-Secchia Rubiera (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Salerno-Ferrara (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.30 VOLLEY (Mondiale per Club, semifinale) – Foolad Sirjan Iranian (diretta streaming su VBTV, DAZN)

17.45 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile in tecnica libera a Davos, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Napoli (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLANUOTO (Serie A) – Quinto-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Camerano-Eppan, Chiaravalle-Cingoli (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali) – 87 kg femminile (diretta streaming su Olympic Channel)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A) – Lazio-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham Forest-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – St. Pauli-Werder Brema (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Bolzano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Teramo-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Heerenveen-PSV Eindhoven (diretta streaming su Mola Tv)

19.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a Beaver Creek (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Auxerre-Lens (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Merano-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Schio-Brixia (diretta streaming su Flima Tv)

19.45 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Pescara (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Cassano-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Juventus-Venezia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 BASKET (Serie A) – Tortona-Venezia (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 VOLLEY FEMMINILE (Serie A) – Talmassons-Busto Arsizio (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

21.00 VOLLEY (Mondiale per Club, semifinale) – Trento-Civitanova (diretta streaming su VBTV, DAZN)

21.00 SNOOKER – Scottish Open, semifinali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Reims-Monaco (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-Heracles (diretta streaming su Mola Tv)

21.00 BASKET (Serie A) – Scafati-Pistoia (diretta streaming su DAZN)