Petra Vlhova fuori per il resto della stagione: l’infortunio è serio

La stagione di Petra Vlhova si è conclusa con anticipo. La fuoriclasse slovacca è caduta nei pressi della nona porta durante la prima manche del gigante di Jasna, disputato di fronte a 30.000 persone accorse per sostenere la beniamina di casa. La Campionessa Olimpica di slalom ha rimediato un brutto infortunio: rottura del legamento crociato anteriore e del collateriale mediale del ginocchio destro.

La torsione dell’articolazione è stata decisamente evidente lungo una curva verso sinistra e si temeva un referto medico poco confortante, che è purtroppo puntualmente arrivato. Si pensava che ci fosse anche un problema alla spalla, ma gli accertamenti non hanno ravvisato criticità. Un vero peccato per Petra Vlhova, che gareggiava sull’amata pista Lukova 2, dove si era allenata intensamente durante l’ultima settimana e da cui oggi è stata portata via in toboga.

Si tratta del primo grave infortunio della carriera per la 28enne, che nel corso di questa stagione aveva vinto tre gare in slalom ed era pienamente in lotta con la statunitense Mikaela Shiffrin per la conquista della Coppa del Mondo di specialità (inseguiva l’americana a 25 punti di distacco e domani avrebbe cercato il colpaccio tra i rapid gates di fronte al proprio pubblico). La rivedremo al cancelletto di partenza nella prossima annata agonistica.

Foto: Lapresse