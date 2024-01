Sara Hector domina il gigante di Jasna, Shiffrin a un secondo e mezzo. Gut-Behrami sorpassa Brignone

Sara Hector aveva già ipotecato la vittoria nella prima manche, ma anche nella seconda la svedese ha dato spettacolo, dominando assolutamente il gigante di Jasna. Un vero e proprio capolavoro quello di Hector, che ha dimostrato di trovarsi benissimo sulla neve durissima e il ghiaccio vivo della pista slovacca. Si tratta del quinto successo della carriera in Coppa del Mondo per Hector, che li ha ottenuti tutti in gigante e che non saliva sul gradino più alto del podio da due anni (Kronplatz 2022).

Una vittoria schiacciante come dimostrano i distacchi abissali rifilati a tutte le altre. Mikaela Shiffrin è seconda alle spalle della svedese, ma accusa un ritardo di oltre un secondo e mezzo (+1.52). Per l’americana si tratta del podio numero 149 della carriera in Coppa del Mondo.

Si conferma al terzo posto la neozelandese Alice Robinson, che centra il podio (il secondo stagionale), ma con un divario addirittura di 2.71 da Hector. Si sale oltre i quattro secondi dal quarto posto della croata Zrinka Ljutic (+4.33), al miglior piazzamento della carriera in gigante, mentre è quinta la norvegese Thea Louise Stjernesund (+4.40).

Sesto posto per Lara Gut-Behrami con un ritardo di 4.49 dalla vincitrice. Settima l’americana AJ Hurt (+4.60), mentre è ottava la norvegese Ragnhild Mowinckel (+4.64), che ha preceduto la svizzera Camille Rast (+5.03) e la connazionale Kajsa Vickhoff Lie (+5.52).

In una giornata da dimenticare per le big della specialità, la migliore delle azzurre è stata Elisa Platino, che ha concluso al quindicesimo posto (+6.73). Diciannovesima Asja Zenere (+6.95), mentre Lara Della Mea è ventiseiesima (+8.35).

Lara Gut-Behrami è la nuova leader della classifica di gigante, ma la svizzera non riesce ad allungare più di tanto su Brignone. L’elvetica è in testa con 485 punti, con la valdostana ad inseguire a 460. Attenzione anche alla rimonta di Mikaela Shiffrin, che è terza con 429. L’americana domina in quella generale con 1109 punti con Vlhova seconda a 802, terza Gut-Behrami (789) e quarta Brignone (787).

