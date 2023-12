Biathlon, Dorothea Wierer salta la tappa di Oberhof. I convocati dell’Italia in Coppa del Mondo

Dorothea Wierer non prenderà parte alla quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon, che andrà in scena a Oberhof (Germania) dal 4 al 7 gennaio. L’altoatesina si è da poco ristabilita dallo stato influenzale che aveva condizionato la prima parte di stagione e ha deciso di rinunciare all’evento in terra teutonica. L’azzurra utilizzerà questo periodo per intensificare gli allenamenti in vista della seconda parte di stagione, a cominciare dalla tappa di Ruhpolding (sempre in Germania, dal 10 al 14 gennaio).

All’appuntamento saranno presenti undici italiani (sei donne e cinque uomini). Lisa Vittozzi è in piena lotta per la classifica generale e cercherà di fare la differenza nel primo fine settimana del nuovo anno. La sappadina sarà affiancata da Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Rebecca Passler, Michela Carrara e Beatrice Trabucchi. Sul fronte maschile, invece, spazio a Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer. Il calendario prevede sprint, inseguimento e staffette.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO BIATHLON A OBERHOF

Lisa Vittozzi

Hannah Auchentaller

Samuela Comola

Rebecca Passler

Michela Carrara

Beatrice Trabucchi

Didier Bionaz

Elia Zeni

Tommaso Giacomel

Patrick Braunhofer

Lukas Hofer

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Biathlon su OA Sport...