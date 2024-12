Biathlon, Elvira Oeberg trionfa nella Mass Start a Kontiolahti. Ottima sesta Dorothea Wierer

Calato il sipario sulla macro-tappa d’apertura della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025. La Mass Start femminile a Kontiolahti (Finlandia) ha chiuso i battenti e nella prova dei quattro poligoni i pronostici sono stati rispettati.

La svedese Elvira Oeberg ha conquistato il successo, facendo una grande differenza sugli sci stretti e ammortizzando bene i due errori equamente distribuiti nelle serie di tiro a terra. Per la scandinava si tratta della terza affermazione nel format e della nona vittoria in carriera. Un risultato che le consente di allungare in vetta alla classifica generale.

Sul podio hanno concluso la francese Julia Simon che, pur non al meglio della condizione fisica, con grande carattere si è presa la piazza d’onore (1+1+0+0), impressionando per la velocità di rilascio colpi nelle ultime due sessioni di tiro. Per la transalpina un distacco di 16.2. Sul terzo gradino è salita la tedesca Franziska Preuss (1+0+0+1) a 19.1, abile ad aggiudicarsi lo sprint tutto teutonico, davanti a Vanessa Voigt (0+0+0+0) a 19.9 e alla giovane Julia Tannheimer (0+1+0+0) a 20.1.

Sesta posizione per un’ottima Dorothea Wierer. La campionessa altoatesina, pur dovendo fare i conti con dolori alla schiena in questa prima uscita stagionale, è andata in crescendo e si è ben comportata in questa Mass Start. Un vero peccato il bersaglio mancato nell’ultima serie in piedi, senza il quale molto probabilmente avrebbe conquistato il secondo posto. Con i se e i ma non si fa la storia, va comunque rimarcata la bella prova dell’azzurra (0+0+0+1) a 25.3 dalla vetta.

Per quanto concerne Samuela Comola, alla seconda gara con partenza in linea della carriera, ha terminato in ventunesima posizione (0+0+1+1) a 2:02.9. Facendo i conti, quindi, Elvira Oeberg si è portata a quota 230 punti nella graduatoria generale, a precedere Preuss (170) e la transalpina Lou Jeanmonnot (151), oggi ottava. Wierer è quindicesima con 75 punti.