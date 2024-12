Biathlon, Coppa del Mondo maschile Hochfilzen 2024. L’Italia tenta nuovamente di abbattere l’eterna chimera

Messa in cassaforte la macro-tappa finlandese, la Coppa del Mondo di biathlon lascia il Nord e si stanzia sulle Alpi. Come da tradizione, il secondo appuntamento stagionale si disputa in Austria. Nel weekend si gareggia a Hochfilzen, uno dei contesti meglio conosciuti dal massimo circuito.

Il Langlauf und Biathlonzentrum, situato in Tirolo, ha dimostrato di saper garantire tracciati innevati anche in dicembre. L’organizzazione ha sormontato più volte gli ostacoli eventualmente proposti da un tempo atmosferico inclemente. All’occorrenza, la neve è stata prelevata dalla vicina Kitzbühel e trasferita con camion da trasporto!

Guardando al settore maschile, Hochfilzen ha già ospitato la bellezza di 71 gare individuali di primo livello (11 venti km, 32 sprint, 25 inseguimenti, 3 mass start) a cui ne vanno aggiunte 29 a squadre (28 staffette e 1 prova a pattuglie).

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 2 – SETTORE MASCHILE

Località: Hochfilzen (Austria)

Prima volta in calendario: marzo 1978 {Mondiali}

Prima tappa di Coppa del Mondo: dicembre 1987

Si è gareggiato l’ultima volta nel: dicembre 2023

Grandi eventi organizzati: Mondiali 1978, 2005, 2017

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Venerdì: Sprint

Sabato: Inseguimento

Domenica: Staffetta

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

BJØRNDALEN Ole Einar [NOR] – 13 vittorie

(1 IN, 5 SP, 6 PU, 1 MS) da dicembre 1998 a dicembre 2009

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

2019 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2019 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2020 (SP) – DALE Johannes [NOR]

2020 (PU) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

2020 (SP) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

2020 (PU) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

2020 (MS) – PEIFFER Arnd [GER]

2021 (SP) – KÜHN Johannes [GER]

2021 (PU) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

2022 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2022 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2023 (SP) – BØ Tarjei [NOR]

2023 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

14 (9-3-2) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

9 (4-1-4) – BØ Tarjei [NOR]

6 (0-4-2) – JACQUELIN Emilien [FRA]

5 (1-1-3) – FAK Jakov [SLO]

5 (2-2-1) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

4 (1-2-1) – DALE Johannes [NOR]

3 (2-1-0) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

3 (0-2-1) – EDER Simon [AUT]

2 (0-2-0) – PONSILUOMA Martin [SWE]

2 (0-1-1) – LOGINOV Alexander [RUS]

2 (0-0-2) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]

1 (1-0-0) – KÜHN Johannes [GER]

1 (0-0-1) – LAPSHIN Timofey [RUS]

1 (0-0-1) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]

1 (0-0-1) – CLAUDE Fabien [FRA]

1 (0-0-1) – SMOLSKI Anton [BLR]

N.B. : vengono riportati tutti gli uomini formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi o squalifiche.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

74 (38-20-16) – NORVEGIA

42 (11-13-18) – GERMANIA [All-Inclusive]

35 (10-15-10) – FRANCIA

26 (6-10-10) – RUSSIA

8 (1-2-5) – SVEZIA

5 (1-1-3) – SLOVENIA

4 (1-2-1) – BIELORUSSIA

3 (1-1-1) – REP.CECA

3 (0-2-1) – AUSTRIA

3 (0-0-3) – SVIZZERA

2 (1-1-0) – URSS

2 (0-1-1) – LETTONIA

2 (0-2-0) – UCRAINA

1 (1-0-0) – USA

1 (0-1-0) – FINLANDIA

1 (0-0-1) – ITALIA

1 (0-0-1) – POLONIA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

3° posto

17 dicembre 1987 – PASSLER Johann (IN)

ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’

HOFER Lukas

Gare disputate: 31

Ingressi nella top-ten: 4

Miglior risultato: 5° posto

(x2; PU dicembre 2018 e SP dicembre 2019)

GIACOMEL Tommaso

Gare disputate: 6

Ingressi nella top-ten: 2

Miglior risultato: 6° posto (PU dicembre 2022)

BIONAZ Didier

Gare disputate: 9

Miglior risultato: 16° posto (SP dicembre 2023)

BRAUNHOFER Patrick

Gare disputate: 3

Miglior risultato: 36° posto (SP dicembre 2023)

ZENI Elia

Gare disputate: 2

Miglior risultato: 38° posto (PU dicembre 2023)

Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Daniele Cappellari, Daniele Fauner e David Zingerle.

STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI

2019 – NORVEGIA, Germania, Francia

2020 – SVEZIA, Norvegia, Germania

2021 – NORVEGIA, Francia, Russia

2022 – NORVEGIA, Svezia, Germania

2023 – NORVEGIA, Francia, Germania

STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA

L’Italia non è mai salita sul podio in una staffetta maschile disputata a Hochfilzen.