Calendario Coppa del Mondo biathlon Oberhof 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 4 al 7 gennaio il calendario della Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024 prevede la quarta tappa, prima del nuovo anno. L’appuntamento è a Oberhof (Germania) dove ci attende una quattro-giorni di gare molto intensa. Dopo quanto accaduto nelle prime uscite stagionali, gli atleti e i tecnici dovranno prepararsi al meglio, considerando anche la diversa preparazione dei materiali.

In casa Italia si dovrà fare i conti con l’assenza di Dorothea Wierer. La campionessa altoatesina ha deciso di rinunciare per riprendersi completamente dai malanni e dai guai fisici che hanno costellato il suo percorso fino a questo momento. L’obiettivo di “Doro” è quello di intensificare gli allenamenti in vista della seconda parte dell’annata, a cominciare dalla tappa di Ruhpolding (sempre in Germania, dal 10 al 14 gennaio).

Saranno, quindi, undici gli atleti nostrani. Fari puntati su Lisa Vittozzi, in lizza per la classifica generale e speranzosa di aver messo alle spalle anche lei i problemi di salute. Oltre alla sappadina, risponderanno all’appello Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Rebecca Passler, Michela Carrara e Beatrice Trabucchi. Sul fronte maschile, invece, spazio a Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer. Il programma prevede la disputa delle Sprint nei primi due giorni, l’inseguimento sabato 6 gennaio e le staffette domenica 7 gennaio.

La quarta tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024 a Oberhof (Germania) sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su Eurovision Sports Live. OA Sport seguirà l’appuntamento con le proprie DIRETTE LIVE testuali.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON OBERHOF 2024

Giovedì 4 gennaio

Ore 14.20 10 km Sprint maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Venerdì 5 gennaio

Ore 14.25 7.5 km Sprint femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Sabato 6 gennaio

Ore 12.25 12.5 km Inseguimento maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Ore 14.40 10 km Inseguimento femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Domenica 7 gennaio

Ore 11.30 4×7.5km staffetta maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Ore 14.25 4x6km staffetta femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON OBERHOF: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sports Live.

Diretta testuale: OA Sport

