LIVE Biathlon, Mass start femminile Kontiolahti in DIRETTA: tutti contro Elvira Öberg, Italia per stupire con Wierer e Comola

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova con partenza in linea femminile da Kontiolahti, ultima prova in gonnella per quanto riguarda la tappa inaugurale di Coppa del Mondo di Biathlon 2024-2025.

Si torna a disputare una prova con partenza in linea nella tappa inaugurale, e lo spettacolo non mancherà! La favorita d’obbligo è Elvira Öberg, che ha evidenziato un passo sugli sci pressoché insostenibile per la concorrenza. La Francia è sembrata ancora non in condizione ottimale, soprattutto con le big Simon e Braisaz, anche se Lou Jeanmonnot è riuscita a imporsi con un grande 20/20 nella Short Individual. Neanche Ingrid Tandrevold è apparsa in palla nelle due uscite individuali, vedremo se sarà della partita.

L’Italia arriva a questo appuntamento non esattamente come avrebbe sognato, con l’oro mondiale del 2022 Wierer che ha acciuffato un posto per la gara odierna con l’ottimo undicesimo posto di ieri. La condizione sugli sci però c’è eccome e l’altoatesina sarà molto pericolosa. Sarà presente anche Samuela Comola, che ha archiviato un ottimo 13° posto nella Short Individual di mercoledì scorso che le è valso un posto tra le migliori 15 di tappa.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della Mass Start femminile da Kontiolahti, ultima prova in gonnella per quanto riguarda la prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2024-2025. Si parte alle 17:10, vi aspettiamo!