Biathlon, la sprint di Oberhof non si farà giovedì. Il cambio di programma e cosa é successo

Il maltempo cambia i piani della tappa di Oberhof (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di biathlon 2024. Viste le avverse condizioni che si stanno manifestando nella località della Turingia, con pioggia e forte vento, e previsioni che proseguono di pari passo, la IBU ha deciso di cambiare il format del weekend.

Il cambiamento più rilevante riguarda la sprint maschile. La gara sulla distanza di 10 chilometri, infatti, non si disputerà nella giornata di domani come inizialmente previsto, ma slitterà alla mattinata di venerdì 5 gennaio. La prova scatterà, infatti, alle ore 11.20, anticipando la sprint femminile di 7.5 chilometri che prenderà il via alle ore 14.25.

Sabato 6 gennaio il programma prevede la gara di inseguimento maschile (sulla distanza di 12.5 chilometri) alle ore 12.25, mentre quella femminile (10 chilometri) sarà alle ore 14.40. La tappa di Oberhof si chiuderà nella giornata di domenica 7 gennaio con le staffette. Quella maschile (4×7.5 chilometri) si disputerà alle ore 11.30, quella femminile (4×6 chilometri) sarà alle ore 14.25.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il nuovo programma della tappa di Oberhof (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di biathlon 2024.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO OBERHOF 2024

Venerdì 5 gennaio

Ore 11.20 sprint 10km maschile

Ore 14.25 sprint 7.5km femminile

Sabato 6 gennaio

Ore 12.25 12.5km inseguimento maschile

Ore 14.40 10km inseguimento femminile

Domenica 7 gennaio

Ore 11.30 staffetta 4×7.5km maschile

Ore 14.25 staffetta 4x6km femminile

Foto: LaPresse

