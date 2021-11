CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.51: Si chiude così un’altra grande giornata per il nuoto azzurro, l’appuntamento è per domani alle 8.00 per le batterie della terza giornata degli Europei. Grazie per averci seguito e buona serata!

18.48: Quasi en plein di posti in finale per la squadra azzurra. Orsi e Zazzeri nei 50 stile, Panziera nei 200 dorso, Cocconcelli nei 100 misti, Martinenghi e Scozzoli nei 100 rana, Bianchi e Polieri nei 200 farfalla

18.42: Le altre tre medaglie sono d’argento e due hanno la firma di Michele Lamberti nei 50 dorso e nei 100 farfalla (grande sorpresa) e di Simona Quadarella (negli 800 stile libero)

18.40. gli ori portano la firma di Martina Carraro nei 100 rana, per lei è una conferma, e della staffetta 4×50 mista maschile (Lamberti, Martinenghi, Orsi, Zazzeri) che ha ritoccato anche il record del mondo che apparteneva alla Russia

18.36: Due ori per l’Italia nella seconda giornata di gare e ben cinque medaglie che porta a nove il bottino azzurro (2 ori, 6 argenti e 1 bronzo)

18.33: 22″62 e nuovo record italiano per Lamberti nel dorso, 25″14 per Martinenghi nella rana, 22″17 per Orsi nella farfalla, 20″21 Zazzeri nello stile libero, come ieri!

18.32: E’ UFFICIALE! ORO E RECORD DEL MONDO PER L’ITALIA! Argento per la Russia con 1’30″79, terza l’Olanda con 1’32″16

18.31: Squalificate Turchia e Francia. Non c’è ancora l’ufficialità

18.30: E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1’30″14 RECORD DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

18.29: Record italiano per Lamberti, è il quarto. A metà gara Italia prima, Russia seconda

18.25: Queste le nazionali protagoniste nella finale della 4×50 mista: Austria, Svezia, Turchia, Russi, Italia, Olanda, Francia, Israele

18.17: Tra pochi minuti sarà il momento dell’ultima finale di giornata e c’è ancora l’Italia nell’atto conclusivo della 4×50 mista maschile. Azzurri che presentano Lamberti, Martinenghi, Orsi e Zazzeri. Serve una grande prova di tutti per puntare all’oro

18.13: C’è Michele Lamberti ancora sul podio dei 100 farfalla e tra poco sarà il momento di Simona Quadarella, argento negli 800 stile libero

18.12: Queste le finaliste dei 100 misti donne: Sjoestroem, Steenbergen, Ugolkova, Shkurdai, Kameneva, Tchorz, Cocconcelli, Kreundl

18.11: Costanza Cocconcelli in finale! L’azzurra ha il settimo tempo perchè la seconda batteria è più veloce. Vince Sjoestroem la seconda batteria in 57″92, poi Steenbergen e Ugolkova

18.09: Queste le protagoniste dei 100 misti donne: Rypestoel (Nor), Tchorz (Pol), Busch (Ned), Sjoestroem (Swe), Ugolkova (Sui), Fast (Swe), Lahtinen (Fin)

18.06: Brava Costanza Cocconcelli che chiude al terzo posto con 58″95, vittoria per la bielorussa Shkurdai in 58″56, seconda piazza per la russa Kameneva in 58″59. Finale alla portata dell’azzurra

18.04: C’è Costanza Cocconcelli al via nella prima semifinale dei 100 misti. Queste le protagoniste: Monoz del Campo (Esp), Kreundl (Aut), Cocconcelli (Ita), Shvaeva (Rus), Kameneva (Rus), Shkurdai (Blr), Pammer (Aut), Potocka (Svk)

18.02: Queste le finaliste dei 200 dorso donne: Toussaint, Panziera, Grabowski, Bernat, Peda, Ustinova, Szabo Feltothy, Burian

18.01: Niente da fare per l’azzurra Toma che chiude sesta. Toussaint vince con 2’03″90 e avrà la corsia 4 domani, seconda Grabowski, terza Bernat. Toma conclude in 2’09″08

17.58: C’è Federica Toma entrata in semifinale con il 12mo tempo al via della seconda semifinale dei 200 dorso. Queste le protagoniste: Potocka (Svk), Bernat (Pol), Burian (Hun), Toussaint (Ned), Grabowski (Aut), Peda (Pol), Toma (Ita), Nystrand (Swe)

17.56: Bella ed effiicace Margherita Panziera che domina la prima batteria con il tempo di 2’04″53 (con ampi margini di miglioramento), seconda Ustinova in 2’05″94, terza Szabo Feltothy in 2’06″42

17.55: Ai 100 Panziera, Loeyning, Ustinova

17.53: Al via Margherita Panziera nella prima batteria dei 200 dorso. Queste le protagoniste: Mensing (Ger), Avramova (Tur), Szabo Feltothy (Hun), Loeyning (Nor), Panziera (Ita), Ustinova (Rus), Klyarovskaya (Rus), Baikova (Lat)

17.52: Questi i protagonisti della finale dei 100 rana uomini: Shymanovich, Kamminga, Sakci, Martinenghi, Scozzoli, Semyaninov, Kostin, Reitshammer

17.50: Ci sono due azzurri in finale! Scozzoli chiude quarto con 56″78 e ottiene il quarto posto in batteria e il quinto tempo in generale. Vince uno stratosferico Shymanovich in 55″45, record del campionati, secondo Kamminga in 55″89

17.47: C’è Fabio Scozzoli al via della seconda semifinale, affollata di campioni, con Shymanovich e Kamminga su tutti. Questi i protagonisti: Stevens (Slo), Viquerat (Fra), Scozzoli (Ita), Shymanovich (Blr), Kamminga (Ned), Sakci (Tur), Reitshammer (Aut), Kokko (Fin)

17.46: Martinenghi in totale controllo vince in 56″54 la prima semifinale davanti al russo Semyaninov in 56″85, terzo il russo Kostin in 57″28

17.44: Al via nella prima semifinale: Mckee (Isl), Zabojnik (Cze), Kostin (Rus), Martinenghi (Ita), Semyaninov (Rus), Persson (Swe), Oegretir (Tur), Koch (Ger)

17.41: Tra poco le semifinali dei 100 rana maschili. Nella prima ci sarà Nicolò Martinenghi, nella seconda Fabio Scozzoli

17.39: Suona per Martina Carraro l’inno di Mameli a Kazan

17.36: Terzo argento di giornata, quarta medaglia per l’Italia nella seconda giornata dell’Europeo. Siamo già a quota sei argenti ma francamente quello di Quadarella era impossibile da evitare contro una Kirpichnikova così forte

17.34: E’ ARGENTO PER SIMONA QUADARELLA!!! L’azzurra scende dal trono d’Europa e perde nettamente contro una Kirpichnikova straripante che chiude in 8’04″85, tempo mai nuotato dall’azzurra che chiude in 8’10″54, bronzo per la tedesca Gose in 8’10″60, quinta Caramignoli con 8’14″36

17.34: E’ sprint a due per l’argento

17.33: Ai 700 Kirpichnikova dominante, Quadarella, Gose

17.32: Ai 600 Kirpichnikova, Quadarella, Gose vicinisisma all’azzurra, Caramignoli

17.30: Ai 500 Quadarella sembra essersi messa il cuore in pace e magari prendersi il secondo posto su Gose

17.29: A metà gara Kirpichnikova ha 3″28 di vantaggio su Quadarella, poi Gose vicina all’azzurra

17.28: Ai 300 Kirpichnikova, a 2″66 Quadarella, Gose

17.27: Ai 200 Kirpichnikova, Quadarella a 2″, Gose

17.26: Ai 100 Kirpichnikova, Gose, Quadarella. Prova ad andarsene la russa

17.23: Si prosegue con la finale degli 800 stile libero. In vasca ci sono Simona Quadarella e Martina Rita Caramignoli. Queste le protagoniste: Kesely (Hun), Tuncel (Tur), Caramignoli (Ita), Kirpichnikova (Rus), Quadarella (Ita), Gose (Ger), Egorova (Rus), Boecekler (Tur)

17.21: Gara strepitosa di Michele Lamberti, 10 minuti dopo aver ricevuto l’argento dei 50 dorso si va a prendere un incredibile argento nei 100 farfalla con il tempo di 49″79, record personale non lontano dal record italiano, oro all’ungherese Szabo con 49″8, argento per Lamberti e bronzo per il polacco Majerski in 49″86, solo quarto Milak con 49″88

17.20: ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO LAMBERTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! INCREDIBILE L’AZZURRO ALLE SPALLE DI SZABO, MILAK BATTUTO!

17.19: Ai 50 Majerski, Shchevliakov, Lamberti

17.16. Questi i protagonisti della finale dei 100 farfalla: Lamberti (Ita), Szabo (Hun), Majerski (Pol), Milak (Hun), Gueres (Tur), Pekarski (Blr), Shevlyakov (Rus), Shchegolev (Rus)

17.15: Attenzione perchè nei 100 delfino non c’è Zanimoto Hvas che aveva il miglior tempo in semifinale. Nono conosciamo i motivi del forfait

17.08: Le emozioni non sono finite. Dopo le premiazioni ci saranno in vasca ancora Michele Lamberti, che oggi compie 21 anni, nei 100 farfalla e poi Simona Quadarella e Martina Rita Caramignoli negli 800 stile libero

17.04: Queste le finaliste dei 200 farfalla donne: Chimrova, Bach, Bianchi, Pudar, Jakabos, Lahtinen, Polieri, Uestundag

17.02: Ci sono due azzurre in finale! Grande parte conclusiva di Alessia Polieri che chiude al terzo posto con il tempo di 2’07″79 che è il settimo tempo complessivo. Vince Chimrova con 2’05″52

16.58: Al via Alessia Polieri nella seconda semifinale dei 200 farfalla donne. Queste le protagoniste: Polieri (Ita), Uestundag (Tur), Fain (Slo), Chimrova (Rus), Hufnagl (Aut), Koehler (Ger), Lahtinen (Fin), Shteyman (Isr)

16.57: E’ seconda Ilaria Bianchi con il crono di 2’06″86. Vince la danese Bach in 2’06″12

16.55: C’è Ilaria Bianchi al via della prima semifinale dei 200 farfalla. Queste le protagoniste: Kullmann (Ger), Salikhianova (Rus), Pudar (Bih), Bach (Den), Jakabos (Hun), Bianchi (Ita), Crevar (Srb), Ruohoniemi (Fin)

16.53: Questi i finalisti dei 50 stile libero: Szabo, Juraszek, Morozov, De Boer, Puts, Zazzeri, Orsi, Gigler

16.52: Ci sono due azzurri in finale! Zazzeri è meno brillante di ieri e chiude terzo con 21″05, Orsi è quarto e chiude in 21″23: avanzano comunque entrambi. Vince Szabo la seconda semifinale

16.49: Ora Marco Orsi e Lorenzo Zazzeri a caccia della finale. Al via: Lia (Nor), Aerents (Bel), Juraszek (Pol), Zazzeri 8Ita), Szabo (Hun), Orsi (Ita), Coll Marti (Esp), Eliasson (Swe)

16.48: Il russo Morozov vince la prima semifinale con 20″98, secondo posto per gli olandesi De Boer e Puts con 21″00

16.46: Al via la prima semifinale dei 50 stile libero: Lentz (Den), Zaitsev (Est), Morozov (Rus), De Boer (Ned), Puts (Ned), Gigler (Aut), Sakci (Tur), Muratovic (Bih)

16.44: Martina Carraro, pimpante fin dall’inizio, riesce a concedere il bis rispetto a Glasgow con una bella vasca finale. Tempo di 1’04″01, record personale per l’allieva di Cesare Casella, argento per la russa Chikunova in 1’04″21, bronzo per l’estone Jefimova in 1’04″25, quinta piazza per Castiglioni con 1’04″72

16.43: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO CARRAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Che sorpresa! Non c’è purtroppo Castiglioni sul podio, è quinta. Non è riuscita a cambiare marcia

16.42: Ai 50 Jefimova, Carraro, Hulkko

16.41: Queste le protagoniste della finale dei 100 rana donne: Fast (Swe), Jefimova (Est), Godun (Rus), Castiglioni (Ita), Chikunova (Rus), Carraro (Ita), Hulkko (Fin), Tetervkova (Ltu)

16.40: L’onda azzurra non si vuole fermare. Ci sono Arianna Castiglioni e Martina Carraro al via nella finale dei 100 rana donne

16.38: ARGENTOOOOOOOOOOOO LAMBERTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Secondo posto e terzo record italiano consecutivo per Michele Lamberti con 22″65. Vince il russo Kolesnikov con 22″47, terzo posto per il rumeno Glinta in 22″74, sesto Mora in 23″19

16.34: Subito un’altra finale con l’Italia protagonista. Ci sono grandi speranze per Michele Lamberti e Lorenzo Mora nella finale dei 50 dorso. Questi i protagonisti: Braunschweig (Ger), Mora (Ita), Christou (Gre), Kolesnikov (Rus), Lamberti (Ita), Samusenko (Rus), Glinta (Rou), Milak (Hun)

16.32: Oro per Sarah Sjoestroem! La svedese chiude con 23″12, record di campionato, argento per la polacca Wasick con 23″49, bronzo per la russa Kameneva con 23″72. Ultimo posto per Silvia Di Pietro che chiude peggiorando nettamente il tempo di ieri con 24″37

16.30: Queste le protagoniste dei 50 stile libero femminile: Busch (Ned), Di Pietro (Ita), Kameneva (Rus), Sjoestroem (Swe), Wasick (Pol), Surkova (Rus), Jensen (Den), De Waard (Ned)

16.26: Ci sono Zazzeri e Orsi al via nelle semifinali dei 50 stile libero uomini, Polieri e Bianchi nelle semifinali dei 200 farfalla donne, Martinenghi e Scozzoli nelle semifinali dei 100 rana, Panziera e Toma nelle semifinali dei 200 dorso donne e Cocconcelli nella semifinale dei 100 dorso

16.23: L’ultima finale di giornata vedrà la squadra azzurra impegnata nella 4×50 mista maschile dove è tra le favorite per la vittoria. Al via Lamberti, Martinenghi, Orsi e Zazzeri

16.22: Simona Quadarella e Martina Caramignoli proveranno a risalire ancora una volta sul podio continentale degli 800 stile libero ma attenzione alla russa Kirpichnikova che parte con i favori del pronostico dopo la bella prova di ieri in batteria con il record nazionale e un tempo molto vicino al personale di Quadarella

16.20: L’unica finale dove l’Italia difficilmente riuscirà a centrare il podio è quella dei 100 farfalla uomini: Michele Lamberti è riuscito a strappare il pass per l’atto conclusivo ma è possibile che abbia sprecato tante energie, anche mentali, per la prima finale di giornata, quella per lui più importante, i 50 dorso. Non mancherà comunque lo spettacolo con la sfida tra il norvegese Zenimoto Hvas e l’argento olimpico, l’ungherese Milak

16.18: Arianna Castiglioni favorita numero e Martina Carraro favorita numero due nella finale dei 100 rana donne. Attenzione alle russe ma le azzurre possono davvero sbaragliare il campo come accadde a Glasgow

16.16: La grande sorpresa di ieri Michele Lamberti, nuovo primatista italiano, punta alla prima medaglia internazionale in carriera nei 50 dorso dove è entrato con il secondo miglior tempo alle spalle del fenomeno Kolesnikov. Per la medaglia ci può provare anche Lorenzo Mora che ieri ha impressionato in batteria

16.14: Ci può provare Silvia Di Pietro nella prima finale di giornata, i 50 stile libero donne, che vedono l’azzurra iscritta col quinto tempo in semifinale. Sarà battaglia per l’oro tra Wasick e Sjoestroem ma per il bronzo si può fare

16.11: Sei finali in programma oggi e, in ognuna, c’è almeno un italiano in lotta per le medaglie

16.10: Ci attende un altro pomeriggio pieno di emozioni e, si spera, soddisfazioni per l’Italnuoto che sta confermando di essere ormai una squadra leader del movimento europeo anche al Campionato continentale in vasca corta di Kazan

16.08: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live della seconda giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan

9.32: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 16.10 circa per la diretta live della seconda sessione di semifinali e finali dell’Europeo in vasca corta di Kazan 2021. A più tardi!

9.30: Nel pomeriggio sono in programma anche le finali dei100 rana femminili con Arianna Castiglioni e Martina Carraro, dei 50 dorso uomini con Michele Lamberti e Lorenzo Mora, dei 100 farfalla uomini con Michele Lamberti, dei 50 stile libero donne con Silvia Di Pietro e degli 800 stile libero con Simona Quadarella e Martina Caramignoli.

9.29: Costanza Cocconcelli con il sesto tempo è entrata nelle semifinali dei 100 misti, mentre la 4×50 mista uomini sarà in finale questo pomeriggio con il secondo miglior tempo

9.38. Ilaria Bianchi (ottavo tempo) e Alessia Polieri (13mo tempo) saranno in semifinale nei 200 farfalla, Nicolò Martinenghi, secondo crono, e Fabio Scozzoli, quinto tempo, disputeranno le semifinali dei 100 rana

9.37: Qualificate per le semifinali dei 200 dorso Margherita Panziera (quarto tempo) e Federica Toma (12mo tempo). Nei 50 stile libero uomini miglior tempo in batteria per Lorenzo zazzeri, qualificato alla semifinale assieme al veterano Marco Orsi, settimo tempo

9.36: Apparentemente soddisfatto Paltrinieri che ha chiuso un’altra ottima mattinata per l’Italnuoto. In finale assieme a lui nei 1500 stile libero ci sarà con il terzo crono Acerenza

9.34: Questi i finalisti dei 1500 stile libero uomini, finale in programma domani pomeriggio: Paltrinieri, Wellbrock, Acerenza, Joly, Egorov, Schwarz, Christiansen, Martynychev

9.33: Gregorio Paltrinieri conquista la finale dei 1500 stile libero con il miglior tempo! Chiude in 14’27″35, secondo Acerenza in 14’32″56, che significa finale con il terzo tempo assoluto

9.31: Ai 1200 metri Paltrinieri primo in 11’32″34, Acerenza secondo, terzo Schwarz

9.29: A due terzi di gara (1000 metri) Paltrinieri torna sui due secondi di vantaggio sul tempo di Wellbrock. In totale controllo l’azzurro che tocca in 9’36″02, secondo Acerenza in 9’39″69, staccatissimi gli altri

9.25: Ai 700 metri si riduce a un secondo il vantaggio virtuale di Paltrinieri su Wellbrock: 6’41″66, bene Acerenza, terzo Betlehem

9.23: A un terzo di gara Paltrinieri 4’44″92, Acerenza, Betlehem

9.22. Ai 400 metri Paltrinieri in testa con 3’46″85, due secondi meno di Wellbrock, Acerenza, Betlehem

9.20: Ai 200 Paltrinieri, Betlehem, Acerenza

9.17: Ci sono Paltrinieri e Acerenza al via nella seconda e ultima batteria dei 1500 stile libero

9.16: Tutto facile per Wellbrock nella prima batteria. Il tedesco si impone in 14’29″59, solo un secondo in più rispetto al personale che potrà sbriciolare in finale visto che nella seconda parte di gara ha tolto il piede dall’acceleratore. Secondo posto per Joly con 14’35″98, terzo per Egorov, quarto per Christiansen

9.13: Cala ampiamente il ritmo Wellbrock nella seconda parte di gara: 11’35″07 per il tedesco ai 1200

9.09: Il tedesco Wellbrock in fuga a metà gara, davanti a Joly e Egorov. Sono quarto Christiansen ma potrebbe bastare per la finale

9.03: Ci sono Christiansen e Wellbrock al via della prima delle due batterie dei 1500 stile libero che qualificano direttamente alla finale i primi otto. Nella seconda ci sono Paltrinieri e Acerenza

9.01: Queste le nazionali finaliste della 4×50 mista maschile: Russia, Italia, Turchia, Olanda, Svezia, Francia, Austria, Israele

9.00: La Russia vince con 1’32″69 la seconda batteria davanti a Olanda e Svezia. Italia in finale con il secondo miglior tempo

8.58: Non parte la Norvegia nella seconda batteria

8.57: Bella rimonta di Deplano nel finale: l’Italia vince la prima batteria in 1’32″98 davanti a Turchia e Francia

8.56: A metà gara Turchia, Italia, Francia

8.55: Ora Mora, Poggio, ceccon e Deplano a caccia della finale della 4×50 mista uomini

8.54: Queste le qualificate alle semifinali dei 100 misti: Sjoestroem, Shvaeva, Steenbergen, Kameneva, Busch, Cocconcelli, Ugolkova, Shkurdai, Tchorz, Kreundl, Fast, Pammel, Rypestoel, Munoz del Campo, Lahtinen, Potocka

8.53: Shvaeva vince l’ultima batteria dei 100 misti con 58″99 davanti a Steenbergen e Kameneva. Cocconcelli in semifinale col sesto tempo

8.51: La bielorussa Shkurdai vince in 59″54 la terza batteria davanti a Tchorz e Kreundl. Cocconcelli già in semifinale

8.48: Buona prova per Costanza Cocconcelli che chiude terza in 59″30 alle spalle di Sjoestroem (58″65) e Busch (59″29)

8.46: la slovena Segel si aggiudica la prima batteria dei 100 misti donne con 1’00″71. Ora Cocconcelli, unica azzurra, al via della seconda batteria a caccia di un posto in semifinale. C’è anche Sjoestroem

8.44: Questi i qualificati per le semifinali dei 100 rana uomini: Shymanovich, Martinenghi, Kamminga, Semyaninov, Scozzoli, Kostin, Sakci, Persson, Viquerat, Zabojnik, Reitshammer, Ogretir, Stevens, McKee, Kokko e Koch

8.41: Qualche problema al cronometraggio. Shymanovich ha dominato la batteria chiudendo in 56″04, secondo posto per Pinzuti a cui non basta il crono di 57″58 per qualificarsi alla semifinale, dove l’Italia sarà rappresentata da Martinenghi (secondo tempo) e Scozzoli (quinto tempo)

8.38: Martinenghi in testa dal primo all’ultimo metro ma apparentemente anche in controllo. E’ suo il miglior tempo provvisorio con 56″39, secondo posto per Semyaninov, terzo per Kostin, quarto per Sakci. Solo nono Poggio in 58″38, eliminato. Ora Alessandro Pinzuti

8.36: L’olandese Kamminga vince la seconda batteria in 56″42, secondo posto per l’azzurro Scozzoli che chiude con un buon 56″93. Ora Poggio e Martinenghi

8.34: L’israeliano Pitschugin vince la prima batteria dei 100 rana uomini in 58″11. Ora Scozzoli e Kamminga nella seconda batteria

8.31: Chimrova, Bach, Hufnagl, Jakabos, Fain, Pudar, Koehler, Bianchi, Uestundag, Salikhianova, Lahtinen, Crevar, Polieri, Kullmann, Shteyman, Ruohoniemi sono qualificate per le semifinali dei 200 farfalla donne

8.30: La russa Chimrova vince una seconda batteria molto più veloce della prima in 2’05″63 davanti a Bach e Hufnagl

8.27: La bosniaca Pudar vince la batteria in 2’10″00, davanti a Kohler e Bianchi in 2’11″24, sesta Polieri in 2’13″29. Il ritiro della portoghese Monteiro qualifica già le azzurre alla semifinale visto che ci sarà una sola eliminata

8.25: Ora Bianchi e Polieri al via della prima di due batterie dei 200 farfalla

8.24: Zazzeri in semifinale con il miglior tempo. Gli altri qualificati: De Boer, Szabo, Puts, Juraszek, Morozov, Orsi, Kolesnikov, Aerents, Gigler, Zaitsev, Coll Marti, Sakci, Lia, Lentz, Eliaksson

8.23: Marco Orsi strappa il pass per la semifinale chiudendo secondo a pari merito con Morozov in 21″23. Vince l’olandese Simons in 21″22 ma resta fuori

8.22: Zazzeri si conferma in gran forma e vince la quinta batteria con 20″92, miglior tempo finora, davanti a Szabo e Juraszek. Non bene gli altri due azzurri: Miressi sesto in 21″41, a rischio qualificazione, Deplano settimo in 21″47, già eliminato. Ora Orsi nell’ultima batteria

8.20: Tris olandese nella quarta batteria. De Boer vince in 21″02 davanti a Puts in 21″12. Ora tre azzurri: Zazzeri, Miressi e Deplano

8.18: Buon tempo per lo spagnolo Coll Marti che vince la terza batteria in 21″41, davanti al bosniaco Muratovic in 21″91. Ora la quarta batteria con al via tre olandesi campioni d’Europa nella staffetta

8.16: L’israeliano Maraana vince la seconda batteria dei 50 stile con il tempo di 22″49

8.15: La prima batteria dei 50 stile uomini va allo svedese Hoff in 22″46

8.12: Queste le atlete qualificate per le semifinali dei 200 dorso: Toussaint, Grabowski, Loeyning, Panziera, Burian, Szabo, Peda, Ustinova, Bernat, Avramova, Toma, Klyarovskaya, Rosvall, Potocka, Mensing, Nystrand

8.11: Margherita Panziera, senza dannarsi troppo l’anima, domina l’ultima batteria, vincendo con 1’06″64. A rappresentare l’Italia in semifinale ci sarà Federica Toma che chiude sesta con 2’07″71 e fa meglio di Gaetani, chiudendo al 12mo posto assoluto contro il 16mo della compagna-rivale

8.09: Gaetani è nona al momento e potrebbe rientrare in semifinale qualora Toma (o, più difficile, Panziera) non facciano meglio di lei nella terza e ultima batteria che prende il via ora

8.07: La olandese Toussaint si aggiudica la seconda batteria con 2’06″17, secondo posto per l’austriaca Grabowski e terzo per l’ungherese Burian 1’06″67

8.04: La vittoria nella prima batteria va alla norvegese Loeyning con 2’06″22, quinto posto per Erika Gaetani con 2’08″48, basterà per entrare fra le prime sedici ma soprattutto per vincere la concorrenza interna?

8.00: C’è Erika Gaetani al via della prima di tre batterie dei 200 dorso. In semifinale le prime 16 ma una delle tre azzurre resterà fuori

7.58: In chiusura di programma Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza daranno la caccia al posto in finale nei 1500 stile libero.

7.56: Saranno Mora, Poggio, Ceccon e Deplano a cercare la qualificazione azzurra nella finale della 4×50 mista, in attesa che nel pomeriggio entrino in vasca i big

7.54: Costanza Cocconcelli sarà l’unica italiana al via nei 100 misti donne, dove proverà a rifarsi dopo un inizio di Europeo non brillantissimo nella giornata di ieri, quando è stata impegnata nei 50 stile libero e nella staffetta 4×50

7.52: Nelle batterie dei 100 rana uomini saranno in partenza Fabio Scozzoli, capitano azzurro che ritorna, a due anni da Glasgow, in un evento internazionale, Federico Poggio, Nicolò Martinenghi, bronzo olimpico della specialità, e Alessandro Pinzuti.

7.50: Ci sono Ilaria Bianchi, doppio argento nelle ultime due edizioni, e Alessia Polieri, quarta ieri nei 400 misti, al via per l’Italia nelle batterie dei 200 farfalla donne

7.48: Si prosegue con i 50 stile libero uomini con al via tre dei quattro specialisti d’argento ieri nella staffetta: Marco Orsi, Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi, assieme a Leonardo Deplano.

7.45: Si parte con le batterie dei 200 dorso e con Margherita Panziera che punta a confermare il titolo continentale di Glasgow. Assieme a lei due giovani molto interessanti: Erika Gaetani e Federica Toma

7.43: In arrivo un’altra giornata densa d’azzurro dopo quella inaugurale che ha già regalato all’Italia ben quattro podi (tre argenti e un bronzo)

7.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan. Ha preso il via con ben quattro podi azzurri (tre argenti e un bronzo) la manifestazione continentale in Russia, primo appuntamento di un triennio che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Si parte alle 08:00 italiane (le 10:00 locali) con le batterie dei 200 dorso donne che vedono in vasca la campionessa in carica Margherita Panziera, affiancata da due giovanissime come Federica Toma ed Erika Gaetani. Si prosegue con i 50 stile libero uomini con al via tre dei quattro specialisti d’argento ieri nella staffetta: Marco Orsi, Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi, assieme a Leonardo Deplano.

Ci sono Ilaria Bianchi e Alessia Polieri al via delle batterie dei 200 farfalla donne, mentre nelle batterie dei 100 rana uomini saranno in partenza Fabio Scozzoli, Federico Poggio, Nicolò Martinenghi, bronzo olimpico della specialità, e Alessandro Pinzuti. Costanza Cocconcelli sarà l’unica italiana al via nei 100 misti donne. Italia al via nella prima batteria della 4×50 mista maschile e, in chiusura, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza daranno la caccia al posto in finale nei 1500 stile libero.

Nel pomeriggio sono in programma le finali dei100 rana femminili con Arianna Castiglioni e Martina Carraro, dei 50 dorso uomini con Michele Lamberti e Lorenzo Mora, dei 100 farfalla uomini con Michele Lamberti, dei 50 stile libero donne con Silvia Di Pietro e degli 800 stile libero con Simona Quadarella e Martina Caramignoli.