DIRETTA F1, GP Usa 2021 LIVE: griglia di partenza e risultati in tempo reale

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP degli Usa, round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito di Austin piloti e team spingeranno al 100% per trovare il meglio della prestazione e trovarsi il più avanti possibile in griglia domani.

Un time-attack che, come sempre, vivrà nel duello tra l’olandese Max Verstappen e il britannico Lewis Hamilton. I due, separati dai sei punti in classifica generale a vantaggio dell’alfiere della Red Bull, sono pronti ad animare la scena e già nel corso delle prove libere del venerdì qualcosa di ‘succulento’ si è notato: il confronto a muso duro tra i due in pista, con Max che ha riservato al rivale non bellissime parole è un po’ l’emblema della tensione che c’è tra i contendenti all’iride.

Sulla carta, la Mercedes dovrebbe avere dei vantaggi sul layout texano. Un circuito molto tecnico in cui sarà importante l’inserimento e la percorrenza in curva, viste le forze laterali a cui saranno sottoposti vetture e piloti. Da questo punto di vista la W12 ha messo in mostra una potenza in termini di motore notevole, anche se la questione affidabilità lascia un po’ perplessi a Brackley. Il riferimento è all’impiego del sesto motore endotermico per il finlandese Valtteri Bottas (cinque posizioni di penalità in griglia) e alla sostituzione delle power unit dell’Aston Martin del tedesco Sebastian Vettel e della Williams del britannico George Russell. Unità che appunto hanno il marchio della Stella a tre punte.

In casa Ferrari la situazione non è semplice. Contrariamente a quanto si era visto in Turchia, la Rossa ha sofferto maggiormente in termini di sottosterzo, specialmente nell’ultimo settore della pista. Sarà necessario lavorare sul bilanciamento, sperando che poi l’aggiornamento al motore dia una mano nel confronto diretto con la McLaren, assai performante negli States.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP degli Usa, round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 23.00 italiane. Buon divertimento!

