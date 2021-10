Risultato deludente e weekend che si complica ulteriormente ad Austin per Valtteri Bottas, costretto a partire domani dalla nona piazza al via del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2021, sestultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Il finlandese della Mercedes si è piazzato quarto nelle qualifiche odierne in Texas, alle spalle delle Red Bull e del compagno di squadra Lewis Hamilton, ma deve scontare cinque posizioni di penalità in griglia per aver sostituito il motore endotermico sulla sua W12.

“Sicuramente non è il risultato a cui ambivo oggi. Il primo run in Q3 è stato buono, anche se il T3 non era granché a causa di bloccaggi e sottosterzo. All’ultimo tentativo ho provato a mettere assieme solo un giro pulito ma anche lì ho sofferto molto nel T3 e ho perso troppo tempo”, racconta Bottas ai microfoni di F1 Tv.

Il futuro pilota Alfa Romeo non nasconde il suo stupore per le prestazioni odierne di Max Verstappen e Sergio Perez: “Penso che Red Bull abbia avuto un passo più forte di quanto ci aspettassimo. È abbastanza sorprendente, ma sono forti e hanno una buona macchina per ogni pista, inoltre hanno fatto un bel passo avanti rispetto a ieri”.

Foto: Lapresse