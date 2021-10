Un sorriso è arrivato al termine delle qualifiche del GP degli Stati Uniti, round del Mondiale 2021 di F1, per la Ferrari. Date le circostanze, il quarto e quinto tempo era il massimo che la Rossa avrebbe potuto centrare, tenendo conto anche della penalità comminata al finlandese della Mercedes Valtteri Bottas.

Il target era quello di qualificarsi davanti alla McLaren, rivale diretta per la terza posizione in campionato, e la missione è stata compiuta. In questo senso Charles Leclerc dalla seconda fila cercherà di portare a termine una gara solida, considerando che chi lo precederà avrà un passo migliore. Sarà l’olandese Max Verstappen della Red Bull a partire in pole davanti al britannico della Mercedes Lewis Hamilton e all’altro alfiere di Milton Keynes Sergio Perez.

“Sono molto contento di quanto abbiamo fatto oggi. Nel mio ultimo giro ho commesso un piccolo errore in curva-1, ma va bene così. Era il massimo che potevamo fare e domani proveremo a sfruttare le nostre occasioni“, ha riferito Leclerc ai microfoni di Sky Sport.

Un sabato un po’ complicato per Charles che nelle prove libere 3 ha fatto fatica a trovare il ritmo: “Abbiamo provato una soluzione d’assetto, ma la macchina non andava bene. Per questo nella Q1 ho cercato di fare più giri per capire meglio come intervenire. Dalla Q2 ho ritrovato il feeling e con le medie ho fatto un bel giro. Questo mi dà fiducia per domani. Puntare al podio? Difficile, Red Bull e Mercedes hanno una velocità superiore, ma noi puntiamo a rimanere davanti alla McLaren visto che in teoria questa avrebbe dovuto essere una pista a loro favorevole“, le sottolineature del monegasco.

Foto: Antonin Vincent / LPS