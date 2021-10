Max Verstappen piazza il primo colpo. L’olandese, infatti, centra una clamorosa pole position del Gran Premio degli Stati Uniti, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, e mette il primo mattoncino importante in vista della gara di domani. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, di Austin (Texas) il leader della classifica generale ha stampato un sensazionale 1:32.910, rifilando 209 millesimi al grande favorito di oggi, il suo rivale numero uno: Lewis Hamilton.

“Davvero un weekend ed una qualifica entusiasmanti, per ora – conferma il classe 1997 nel corso delle interviste di rito dopo la Q3, oggi condotte dalla pilota statunitense Danica Patrick – E’ stato veramente bellissimo guidare oggi in questo tracciato con tutto questo pubblico. Anche il tentativo nella Q2 con le gomme medie è stato interessante. Nella Q3 ho chiuso un primo tentativo non eccezionale e sapevo che potevo fare meglio. Nel secondo giro lanciato ho dato tutto, ma nel T3 ho dovuto combattere con qualche goccia di pioggia. Non sapevo se il mio crono fosse sufficiente per la pole position, ma ci sono riuscito. Io sono davanti, Sergio Perez è terzo, direi un ottimo risultato per tutta la squadra”.

Sarà una prima fila da cuori forti domani alle ore 21.00 italiane, con una curva 1 che potrebbe vedere nuovamente i due grandi rivali ruota a ruota. Si annuncia un Gran Premio degli Stati Uniti assolutamente da non perdere, che potrebbe scrivere una pagina di capitale importanza per la corsa verso il titolo.

Il commento dell’oranje sulla griglia di partenza di domani, nella quale vedrà al suo fianco la Freccia Nera numero 44. “Che dire? Penso che sia quello che vuole la gente – sorride – Ad ogni modo sarà fondamentale realizzare una bella partenza e, dopodiché, fare del nostro meglio per ottenere il massimo risultato possibile per me e per il team”.

Foto: Lapresse