F1, doppietta Mercedes nella FP1 del GP Stati Uniti, Bottas precede Hamilton, poi Verstappen e le Ferrari

Si parte con una doppietta Mercedes nel weekend di Austin. Valtteri Bottas, infatti, precede Lewis Hamilton nella prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato texano denominato COTA – Circuit of the Americas, il sole domina la scena con temperature estive (26° per quanto riguarda l’atmosfera e 30° sull’asfalto) per cui le condizioni sono ideali per sfruttare al massimo la prima ora di lavoro. Il problema maggiore sono le buche ed avvallamenti, che rendono complicata la vita ai piloti.

Come ampiamente previsto, tuttavia, le Frecce Nere fanno la voce grossa con il finlandese (che domenica in griglia avrà 5 posizioni di penalità, dato che la Mercedes ha deciso di montare il suo sesto motore di combustione interna) che stampa un buon 1:34.874, comunque ampiamente lontano dall’1:34.057 con il quale Max Verstappen chiuse in vetta la FP1 nell’ultima edizione disputata, quella del 2019. Lewis Hamilton, invece, fa registrare un 1:34.919 a 45 millesimi dal compagno di squadra, precedendo proprio il rivale olandese della Red Bull che si ferma ad 1:35.805 a ben 932 millesimi di distacco. Il leader della classifica generale non ha montato un set di gomme soft nuove come i rivali ma, ad ogni modo, il distacco rimane ampio.

Quarte e quinte le due Ferrari che, quindi, iniziano il loro fine settimana al COTA nella giusta maniera. Charles Leclerc fa segnare un 1:35.334 a 1.460 da Bottas, mentre Carlos Sainz si ferma a 1:35.508 con 1.634 di ritardo, ma ottenuto con gomma media. Sesto il francese Pierre Gasly (Alpha Tauri) in 1:36.611 a 1.737 dalla vetta, mentre è settimo il messicano Sergio Perez (Red Bull) a 1.924, lavorando quasi esclusivamente con le gomme hard.

Ottava posizione per il britannico Lando Norris (McLaren) a 1.981, quindi ottima nona per il nostro Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) a due secondi esatti, mentre completa la top10 il suo compagno di scuderia Kimi Raikkonen a 2.002. Alle loro spalle il britannico George Russell (Williams) undicesimo a 2.092. Il futuro pilota Mercedes e Sebastian Vettel (oggi quattordicesimo a 2.108) scatteranno dal fondo della griglia, dato che entrambi monteranno la quarta Power Unit stagionale.

La sessione ha avuto anche una bandiera rossa, dopo soli 5 giri di lancette, con Fernando Alonso che ha parcheggiato la sua Alpine in concomitanza dell’ultima curva (la numero 20) per colpa di un problema tecnico. A questo punto la massima categoria del motorsport si prepara per la seconda sessione di prove libere, che prenderà il via alle ore 22.00 italiane, che ci darà una idea più precisa sui reali valori in pista, sia pensando al time attack sia, soprattutto, alle simulazioni di passo gara.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP STATI UNITI 2021- F1

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.874 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.045 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.932 3

4 Charles LECLERC Ferrari+1.460 4

5 Carlos SAINZ Ferrari+1.634 5

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.737 4

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.924 4

8 Lando NORRIS McLaren+1.981 2

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.000 5

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.002 5

11 George RUSSELL Williams+2.092 4

12 Esteban OCON Alpine+2.096 4

13 Lance STROLL Aston Martin+2.098 4

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.108 4

15 Fernando ALONSO Alpine+2.194 3

16 Daniel RICCIARDO McLaren+2.584 4

17 Nicholas LATIFI Williams+2.589 4

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.080 4

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.992 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+7.365 4

Foto: Lapresse