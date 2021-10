F1, gara 24 ottobre: orario, programma GP Stati Uniti 2021, tv, streaming, guida Sky e TV8

Mentre nel corso di questa serata vivremo le qualifiche, è già tempo di pensare a domani, quando vivremo il Gran Premio degli Stati Uniti, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021.

Sul circuito denominato COTA – Circuit of the Americas, vedremo un nuovo vibrante capitolo del duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con l’inglese che deve rimontare 6 lunghezze al giovane rivale. Si partirà domani con la gara sul tracciato di Austin, che si annuncia emozionante e pronta a presentarci un nuovo duello tra i due rivali.

I semafori si spegneranno alle ore 21.00 italiane, le 14.00 locali, con la Mercedes che proverà ancora a fare la voce grossa sul COTA, pista sulla quale l’inglese ha vinto in ben 5 occasioni. L’ultimo successo in ordine di tempo porta la firma di Valtteri Bottas nel 2019, mentre 12 mesi prima era stato il suo conterraneo Kimi Raikkonen a trionfare.

IN TV – Il Gran Premio degli Stati Uniti sarà trasmesso da Sky Sport sui canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201). TV8 (125 Sky e 8 dgt) trasmetterà in differita la gara a partire dalle ore 01.00. In streaming si potrà seguire su SkyGo e NOW. Sarà inoltre visibile la differita della gara su TV8.it. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della F1.

PROGRAMMA GP STATI UNITI 2021 – F1 (orari italiani)

Domenica 24 ottobre

Ore 21.00, Gran Premio degli Stati Uniti

Differita gara su TV8: ore 23.00

Replica gara su Sky Sport F1: ore 01.00

Foto: La Presse