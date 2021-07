LIVE Tour de France 2021 in DIRETTA: risultato tappa, bis di Cavendish. 19° Nibali in classifica generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.32 Vincenzo Nibali resta 19° in classifica generale a 2’55” da Van der Poel.

17.31 Sonny Colbrelli, come già accaduto l’altro ieri, è giunto 11°. 49° Vincenzo Nibali, che nel finale ha lavorato per Mads Pedersen (10° sul traguardo).

17.30 Non cambia la classifica generale del Tour de France:

1 MATHIEU VAN DER POEL 101 ALPECIN – FENIX 20h 09′ 17” – B : 18” –

2 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 20h 09′ 25” + 00h 00′ 08” B : 11” –

3 WOUT VAN AERT 12 JUMBO – VISMA 20h 09′ 47” + 00h 00′ 30” – –

4 JULIAN ALAPHILIPPE 51 DECEUNINCK – QUICK – STEP 20h 10′ 05” + 00h 00′ 48” B : 10” –

5 ALEXEY LUTSENKO 188 ASTANA – PREMIER TECH 20h 10′ 38” + 00h 01′ 21” – –

6 PIERRE LATOUR 201 TOTALENERGIES 20h 10′ 45” + 00h 01′ 28” – –

7 RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION – NIPPO 20h 10′ 46” + 00h 01′ 29” – –

8 JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO – VISMA 20h 11′ 00” + 00h 01′ 43” – –

9 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 20h 11′ 01” + 00h 01′ 44” – –

10 PRIMOŽ ROGLIČ 11 JUMBO – VISMA 20h 11′ 05” + 00h 01′ 48” B : 10” –

17.29 Cavendish festeggia oggi la vittoria n.32 al Tour de France e, soprattutto, la n.50 nei grandi giri!

17.28 Ordine d’arrivo tappa di oggi:

1 MARK CAVENDISH 55 DECEUNINCK – QUICK – STEP 03h 17′ 36” – B : 10” –

2 JASPER PHILIPSEN 105 ALPECIN – FENIX 03h 17′ 36” – B : 6” –

3 NACER BOUHANNI 132 TEAM ARKEA – SAMSIC 03h 17′ 36” – B : 4” –

4 ARNAUD DEMARE 83 GROUPAMA – FDJ 03h 17′ 36” – – –

5 PETER SAGAN 71 BORA – HANSGROHE 03h 17′ 36” – – –

6 CEES BOL 143 TEAM DSM 03h 17′ 36” – – –

7 TIM MERLIER 103 ALPECIN – FENIX 03h 17′ 36” – – –

8 WOUT VAN AERT 12 JUMBO – VISMA 03h 17′ 36” – – –

9 MICHAEL MATTHEWS 171 TEAM BIKEEXCHANGE 03h 17′ 36” – – –

10 MADS PEDERSEN 45 TREK – SEGAFREDO 03h 17′ 36” – – –

17.26 Colbrelli si è ritrovato troppo indietro e non è riuscito a disputare la volata. Questi arrivi sono troppo esplosivi per il bresciano.

17.24 Merlier (Alpecin) ha tirato lo sprint a Philipsen. La coppia della Alpecin era davanti ai 250 metri dal traguardo, poi Cavendish li ha saltati con facilità. Ha scelto perfettamente il tempo della volata.

17.23 La Deceuninck-Quick Step ha lanciato Cavendish alla perfezione. Il britannico, in maglia verde, ha finalizzato con una volata autoritaria.

17.22 ANCORA CAVENDISH! Doppietta! A 36 anni è tornato il re delle volate!

17.21 ULTIMO KM! Il treno della Deceuninck è davanti! Ballerini, Morkov, poi Cavendish.

17.21 E che dire di Alaphilippe? Il campione del mondo sta tirando in testa al gruppo, in questo caso al servizio di Cavendish!

17.20 L’umiltà di Van der Poel. La maglia gialla sta lavorando per il compagno di squadra Merlier!

17.19 Ripresi Van Avermaet e Kluge a 2,5 km dal traguardo!

17.19 3 km al traguardo!

17.19 Caduta per Jacopo Guarnieri (Groupama).

17.18 Molto in alto nel gruppo anche Alaphilippe e Van der Poel.

17.18 Colbrelli si mantiene intorno alla decima posizione.

17.17 5 KM AL TRAGUARDO! Solo 20″ per la coppia in fuga.

17.16 Sono stremati Kluge e Van Avermaet, stanno raschiando il barile delle energie. Sono zuppi di sudore.

17.15 Mattia Cattaneo (Deceuninck) si porta in testa al gruppo e dà una bella accelerata. Scende a 22″ il gap della coppia di testa.

17.15 Vincenzo Nibali sta lavorando nelle prime posizioni per Mads Pedersen, che disputerà la volata.

17.14 Sempre la Deceuninck-Quick Step davanti, adesso si fa vedere anche la Cofidis.

17.13 Ora il gruppo deve accelerare…33″ per Kluge e Van Avermaet a 8 km dall’arrivo.

17.11 DIECI KM AL TRAGUARDO!

17.10 Come di consueto arriva davanti la Ineos per evitare che i capitani Carapaz e Thomas corrano rischi.

17.08 Ora si porta in testa al plotone un uomo della Alpecin. Non si scappa: sono le squadre di Merlier e Cavendish le più attive.

17.07 Gruppo tirato dalla Deceuninck-Quick Step di Cavendish, ma i ritmi sono ancora blandi in questa fase.

17.06 Allungano di nuovo Kluge e Van Avermaet a 15 km dall’arrivo! 40″ di vantaggio.

17.04 Il gruppo tiene a bagnomaria Van Avermaet e Kluge. Il vantaggio risale a 28″. Stanno giocando…

17.02 E’ una volata troppo ‘facile’ per Sonny Colbrelli, che predilige invece arrivi in leggera salita. Il bresciano ci proverà, ma non parte favorito.

17.01 Grande curiosità per la volata di oggi. Merlier o Cavendish concederanno il bis? Oppure ci sarà spazio per un altro corridore?

17.00 Venti km all’arrivo, la volata sta arrivando…

16.59 Ormai è finita per la coppia di testa, appena 16″ di vantaggio.

16.57 23 km al traguardo e soltanto 25″ per Van Avermaet e Kluge. Gruppo guidato dall’Alpecin-Fenix.

16.56 Nei lunghi rettilinei presenti in questi finale, il plotone vede dinnanzi a

16.54 Oramai i due battistrada si trovano nella morsa del gruppo.

16.51 Adesso è l’Alpecin-Fenix a prendere in mano le redini del gruppo.

16.48 Ci troviamo a 30 chilometri dal traguardo e i fuggitivi conservano soltanto 28″ di vantaggio.

16.45 Ricordiamo che ci sono al comando due uomini: Greg Van Avermaet (AG2R Citroen Team) e Roger Kluge (Lotto Soudal).

16.42 Il gruppo ha il pieno controllo della situazione e cerca di mantenere un distacco amministrabile dai due battistrada.

16.39 In testa al gruppo troviamo un’instancabile Tim Declerq in favore della Deceuninck-Quick Step del super favorito del giorno Mark Cavendish.

16.36 Assistenza all’ammiraglia per il campione del mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

16.33 A 43 chilometri dal traguardo il vantaggio di Van Avermaet e Kluge è soltanto di 35″.

16.30 Nel frattempo andiamo a rivedere lo sprint dei velocisti del gruppo al TV di Lucay-le-Male, con la ‘vittoria’ di Sonny Colbrelli:

💚 🇮🇲 @MarkCavendish tries to extend his lead in the green jersey classification but he is beaten by 🇮🇹 Colbrelli, 🇧🇪 Philipsen and 🇦🇺Matthews. 💚 🇮🇲 Mark Cavendish cherche à augmenter son avance au classement du maillot vert mais il est battu.#TDF2021 pic.twitter.com/Me1l8RQw1H — Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2021

16.28 Deceuninck-Quick Step nuovamente in testa al gruppo maglia gialla.

16.25 Ricordiamo che ci sono al comando due uomini: Greg Van Avermaet (AG2R Citroen Team) e Roger Kluge (Lotto Soudal).

16.22 a 52 km dal traguardo il vantaggio dei battistrada è soltanto di 55″.

16.19 Una volata molto discussa sia tra Colbrelli e Bouhanni che tra Sagan e Morkov.

16.17 E Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius) vince la volata del gruppo maglia gialla!

16.16 E transita per primo Greg van Avermaet. Dietro iniziano ad organizzarsi i velocisti puri del gruppo.

16.13 Tornando alla corsa, ci stiamo avvicinando al traguardo volante di Lucay-le-Male, che offrirà ai velocisti una prima occasione di confronto in vista del traguardo.

16.10 Da non sottovalutare il tre volte campione del mondo Peter Sagan (Bora-hansgrohe), ma anche Cees Bol (Team DSM) e l’ex maglia iridata Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

16.07 Ovviamente l’Italia si affiderà al campione nazionale Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius), che si è presentato alla Grande Boucle con una forma invidiabile.

16.04 Chiamato al riscatto un altro transalpino, Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

16.01 Ma anche un’agguerrita Alpecin-Fenix con Tim Merlier, già vincitore a Pontivy, e Jasper Philipsen.

15.58 Contro di lui il padrone di casa Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic),apparso in netta crescita.

15.55 Dopo quanto dimostrato nella quarta tappa, siamo più che certi che Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) non resterà lì a guardare e punterà al suo storico 50esimo successo in una grande corsa a tappe.

15.52 Abbiamo dunque ad analizzare i favoriti del giorno.

15.49 Deceuninck-Quick Step in testa al plotone.

15.46 75 km al traguardo e 1’15” per Van Avermaet e Kluge.

15.43 Ricordiamo che ci sono al comando due uomini: Greg Van Avermaet (AG2R Citroen Team) e Roger Kluge (Lotto Soudal).

15.40 A 83 km dal traguardo il vantaggio della coppia al comando è di 1’30”.

15.37 Greg Van Avermaet transita per primo.

15.33 Eccoci dunque al GPM.

15.30 Movistar e Ineos Grenadiers in testa al gruppo maglia gialla.

15.27 Ci stiamo avvicinando al primo e unico GPM del giorno, il quarta categoria della Côte de Saint-Aignan (al chilometro 72,6) con i suoi 2,1 chilometri al 2,9%.

15.24 Ricordiamo che ci sono al comando due uomini: Greg Van Avermaet (AG2R Citroen Team) e Roger Kluge (Lotto Soudal).

15.21 Il gap tra i fuggitivi e il gruppo è sceso a 1’20”.

15.18 Quest’oggi entrambe le formazioni si giocheranno la doppietta in volata. La Deceuninck con Mark Cavendish e l’Alpecin con Tim Merlier.

15.15 Assieme a lui l’Alpecin-Fenix della maglia gialla Mathieu Van der Poel.

15.12 Tim Declerq (Deceuninck-Quick Ste) in testa al gruppo ha dettare l’andatura.

15.09 49,9 km percorsi nella prima ora di gara. Altissima andatura dunque nei primi 60′ della tappa odierna.

15.06 Tiesj Benoot (Lotto Soudal) si trova alla macchina dell’assistenza medica per ricevere assistenza.

15.02 1ì55″ è il gap tra la coppia al comando e il gruppo.

14.59 Abbiamo dunque due uomini in testa alla corsa: Greg Van Avermaet (AG2R Citroen Team) e Roger Kluge (Lotto Soudal).

14.56 Il gruppo è staccato a 2’25”.

14.53 Kluge è riuscito a riportarsi su Van Avermaet. Si forma così una coppia al comando della corsa.

14.50 Al momento Kluge deve ancora recuperare 30″ su Van Avermaet.

14.48 Il gruppo si rialza e sia Van Avermaet che Kluge guadagnano a vista d’occhio.

14.45 Dal gruppo prova ad evadere Roger Kluge (Lotto Soudal).

14.43 Intanto vengono ripresi gli altri fuggitivi.

14.40 Attacca il campione olimpico Greg Van Avermaet (AG2R Citroen Team)!

14.37 Arkéa-Samsic in testa al plotone per riportarsi sugli attaccanti.

14.34 De Gendt prova ad attaccare ma gli altri battistrada non concedono spazio.

14.31 Il ritardo del gruppo è di 35″.

14.28 Zimmermann e Politt si sono sono riportati su De Gendt e Van Avermaet. Ora Asgreen sta riportando sui primi anche tutti gli altri fuggitivi.

14.27 Asgreen è troppo vicino alla maglia gialla Mathieu van der Poel in classifica, per questo Rickaert non tira.

14.24 Rickaert non tira e l’accordo viene meno nel gruppo di testa, Van Avermaet e De Gendt provano a leversi di ruota gli altri.

14.23 Si va forte sia davanti che dietro, molto, probabilmente, avrebbero preferito un inizio più blando.

14.20 Anche l’Arkea-Samsic di Bouhanni lavora all’inseguimento dei primi.

14.16 Il gruppo è a 48″ dai battistrada.

14.14 Questi i nomi dei fuggitivi: Greg Van Avermaet (AG2R), Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Soren Kragh Andersen (DSM), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) e Georg Zimmermann (Intermarché). Anthony Turgis (Total Direct Energie) sta provando a rientrare. La Groupama-FDJ cerca di chiudere subito poiché questo è un tentativo pericoloso.

14.12 Stanno provando ad attaccare uomini importanti come Asgreen, Van Avermaet e Rickaert.

14.10 C’è un po’ di bagarre per entrare in fuga.

14.06 E’ iniziata ufficialmente la tappa.

14.03 Mark Cavendish ha già vinto a Châteauroux nel 2008 e nel 2011.

14.00 Mancano due chilometri alla partenza effettiva.

13.55 SI PARTE!

13.50 La maglia gialla è pronta

13.45 Tra dieci minuti si parte.

13.40 Sarà una tappa importante anche in ottica lotta per la maglia verde, la quale, al momento, è sulle spalle di Mark Cavendish.

13.35 I corridori stanno iniziando a presentarsi alla partenza.

13.30 Attenzione anche a Nacer Bouhanni oggi, il quale sta andando decisamente forte in questi primi giorni.

13.25 La frazione inizierà tra trenta minuti.

13.20 Per quanto concerne gli azzurri, oggi occhi puntati su Sonny Colbrelli.

13.15 Per quanto riguarda l’Alpecin-Fenix, è stato annunciato che, oggi, la volata la farà Tim Merlier e Jasper Philipsen sarà il suo ultimo uomo.

13.10 Wout Van Aert ha annunciato ieri che, oggi, si butterà nella volata anche lui.

13.05 La tappa odierna presenta un profilo perfetto per le ruote veloci, Cavendish e Merlier sono i grandi favoriti.

13.00 Buongiorno amici e amiche di OA Sport, la tappa partirà alle 13.55

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della sesta tappa del Tour de France 2021. La Tours-Chatearoux, di 160,2 chilometri, sarà una ghiotta occasione per i velocisti puri del gruppo. Difatti sarà una frazione molto tranquilla a livello altimetrico e che non creerà scompiglio in classifica.

L’unica asperità del giorno è il GPM di quarta categoria della Côte de Saint-Aignan al chilometro 72,6 con i suoi 2,1 chilometri al 2,9%. Presente anche il traguardo volante di Lucay-le-Male al chilometro 104,3, che offrirà ai velocisti una prima occasione di confronto in vista del traguardo. Il finale è totalmente pianeggiante.

Dopo quanto dimostrato nella quarta tappa, siamo più che certi che Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) non resterà lì a guardare e punterà al suo storico 50esimo successo in una grande corsa a tappe. Contro di lui il padrone di casa Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), apparso in netta crescita, ma anche un’agguerrita Alpecin-Fenix con Tim Merlier, già vincitore a Pontivy, e Jasper Philipsen.

Chiamato al riscatto un altro transalpino, Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Ovviamente l’Italia si affiderà al campione nazionale Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius), che si è presentato alla Grande Boucle con una forma invidiabile. Da non sottovalutare il tre volte campione del mondo Peter Sagan (Bora-hansgrohe), ma anche Cees Bol (Team DSM) e l’ex maglia iridata Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

