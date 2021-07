Mathieu van der Poel, come da pronostico, ha difeso la maglia gialla anche nell’odierna sesta tappa del Tour de France 2021. Sono ormai cinque giorni, dunque, che il Gladiatore di Kapellen veste quella maglia che suo nonno, il leggendario Raymond Poulidor, non era mai riuscito a indossare nel corso della sua lunghissima carriera. Le grandi montagne costringeranno van der Poel a separarsi dal simbolo del primato, ma almeno domani il neerlandese potrebbe riuscire a difendere la prima piazza nella graduatoria generale della Grande Boucle.

I corridori, infatti, domani affronteranno la Vierzon – Le Creusot , una tappa che presenta un finale tortuoso molto adatto alle caratteristiche di van der Poel. C’è solo un problema di fondo: la frazione in questione misura 249 chilometri. Non sarà facile, dunque, per l’Alpecin-Fenix, squadra del fuoriclasse neerlandese, tenere chiusa la corsa. Sarà importante, per loro, trovare altri team disposti a lavorare per non lasciare spazio agli attaccanti del mattino.

Queste le dichiarazioni rilasciate, dopo la tappa di oggi, da Mathieu van der Poel: “Quella di oggi è stata una frazione difficile poiché, all’inizio, era andata via una fuga con al suo interno uomini pericolosi. Dopo che li abbiamo ripresi, ad ogni modo, la tappa è stata decisamente più tranquilla. Nel finale abbiamo fatto il massimo, ma Cavendish è stato semplicemente il più forte. La tappa di domani sarà molto complicata, ma avere la maglia gialla è bello e farò di tutto per tenerla“.

Foto: Lapresse