Un campione del mondo può essere un eccellente uomo squadra. A dimostrarlo in questi giorni è un super Julian Alaphilippe che, dopo aver vinto con i colori dell’iride la prima tappa del Tour de France e dopo aver vestito la Maglia Gialla, si sta sacrificando per il proprio velocista Mark Cavendish.

Oggi seconda vittoria per il britannico della Deceuninck Quick-Step: “Prima di tutto è molto emozionante, fa piacere. Mark era ancora molto motivato oggi e il grande lavoro della squadra, abbiamo dimostrato che funziona. Tim ha controllato tutto il giorno, ma i due fuggitivi hanno resistito bene nel finale e andavano davvero forte e quindi siamo andati davvero veloce, volevamo stare tutti davanti e organizzarci bene per evitare le cadute. Alla fine non ho fatto molto, sono stati più Morkov e Ballerini a fare il lavoro per lanciare perfettamente Mark” le parole del transalpino ai microfoni di Spaziociclismo.

Andando a guardare alle prossime giornate: “Oggi sono stato bene, in una tappa che è andata via molto veloce. Domani vedremo, credo che sarà una bella chance per una fuga, vedremo come andrà”.

Un po’ di rammarico per la condizione nella cronometro di ieri: “Ieri non era il top, ma comunque andava bene. Mi sarebbe piaciuto fare meglio, le gambe non erano eccezionali, ma comunque c’erano”.

