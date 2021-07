E’ stata una giornata tranquilla, quella odierna, per Tadej Pogacar. Dopo le brutte cadute della terza tappa, sembra che in gruppo ci sia molto meno nervosismo e una frazione come quella di oggi, la quale era totalmente pianeggiante, non ha presentato grosse insidie per il campione uscente della Grande Boucle, nonché grande favorito per il successo finale di quest’edizione del Tour de France.

Domani sarà già una giornata diversa per il fuoriclasse sloveno, dato che in programma c’è la Vierzon-Le Creusot di 250 chilometri, una tappa lunghissima e dal finale tortuoso. Sicuramente, la frazione in questione, si presta alle caratteristiche del vincitore dell’ultima Liegi-Bastogne-Liegi e in molti sognano di vederlo all’attacco insieme all’amico Mathieu van der Poel.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Tadej Pogacar dopo la tappa di oggi: “E’ stata una giornata molto veloce poiché, nelle prime fasi della tappa, c’era una fuga insidiosa e le squadre si sono spremute per riprenderla. Ad ogni modo, non ho avuto alcun problema oggi e va bene così. Per ora mi godo la maglia bianca, che mi piace molto. Fa davvero la differenza avere una squadra che pensa solo a me. I miei compagni di squadra mi proteggono durante gli sprint e, così, riesco a risparmiare energie preziose“.

Foto: Lapresse