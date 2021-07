Tour de France 2021, Pogacar superiore a cronometro e in salita. Sembra Contador: come impensierirlo?

Non ha ancora indossato la Maglia Gialla, ma, dopo la prova oltre ogni limite messa in mostra ieri, sembra ormai già aver chiuso la pratica. Lo sappiamo, il Tour de France è lunghissimo e può succedere di tutto, ma era da tempo che alla Grande Boucle non si assisteva ad uno scenario simile: un corridore come Tadej Pogacar che è nettamente più forte di tutti sia in salita che a cronometro.

Abbiamo visto, nelle ultime stagioni, i domini della Sky (poi Ineos) con i vari Chris Froome, Geraint Thomas ed Egan Bernal, tutti corridori molto completi, ma che non eccellevano in questo modo su tutti i campi. Discorso simile lo si può fare di Vincenzo Nibali, vincitore del Tour 2014.

Per trovare un termine di paragone, questo Pogacar assomiglia molto al primo Alberto Contador. L’iberico in salita staccava tutti, per poi aumentare il gap nelle cronometro (che spesso e volentieri si portava a casa).

Difficile impensierire corridori simili. L’unica difficoltà (anche Contador l’aveva ai tempi) potrebbe essere quella di una squadra non al top. Isolare i capitani e sperare di riuscire a trovare la giornata giusta, sfruttando anche il percorso è l’unico modo per guadagnare secondi.

