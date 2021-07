Wout Van Aert, nell’odierna sesta tappa della Grande Boucle, per la prima volta da inizio Tour de France 2021, si è buttato in volata. Il fuoriclasse fiammingo, che appare ancora assai indietro di condizione, ad ogni modo, non è riuscito a sprintare alla sua maniera. Van Aert è rimasto al vento troppo presto e ha chiuso la frazione all’ottavo posto, senza rappresentare una minaccia per il vincitore Mark Cavendish.

Domani Van Aert avrà una nuova occasione con una frazione, la Vierzon – Le Creusot di 250 chilometri, che può ricordare, in parte, quell’Amstel Gold Race che il fiammingo ha conquistato durante la scorsa primavera. Ad ogni modo, stante il suo attuale stato di forma, viene da chiedersi se Wout possa realmente competere con l’eterno rivale Mathieu van der Poel, con Julian Alaphilippe e con Tadej Pogacar.



Queste le dichiarazioni rilasciate, al termine della tappa odierna, da Van Aert: “Oggi sarei dovuto rimanere a ruota di Teunissen più a lungo. Invece, sono uscito presto e ho preso troppo vento in faccia. Quando è iniziato lo sprint ero già troppo lontano per i primi. Domani potrebbe essere una tappa adatta a me, ma non sarà facile tenere in salita e ci sarà bisogno di squadre che tengano chiusa la corsa“.

Foto: Lapresse